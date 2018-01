Infarktust kapott, összefogtak Gyuláért Rábatamásin

Mintha ólomsúly nehezedett volna a mellkasára, a levegővétel is nehézkes volt. Így írta le hátsó fali infarktusa első tüneteit a hatvankét éves Gaál Gyula. Ekkor még nem tudta pontosan, mekkora is a baj. Felkereste a háziorvosát, aki rögtön a győri kórházba küldte. Megkatéterezték, majd a soproni szívszanatóriumba került. Hónapokig lábadozott az intézetben.„A karácsonyi ünnepeket is Sopronban töltöttem, pedig azt hittem, addigra már rég itthon leszek" – emlékezett a férfi. Úgy vélte, megerősödött, de be kell látnia, már nem bírja úgy a terhelést, mint aktív munkáséveiben.„Egyébként jól vagyok, nem hagyom el magam" – teszi hozzá. Gaál Gyula tíz évig dolgozott közfoglalkoztatottként. Keze munkája a falu számos pontján visszaköszön, részt vett a falu szépítésében, rendben tartásában és a felújításoknál is közreműködött. S bár az önkormányzat nyitott volt rá, hogy visszatérjen a közmunkaprogramba, Gyula egészségi állapota ezt már nem teszi lehetővé.

A falu vezetői azonban nem hagyják magára. Sőt, a falubeliek is összefogtak, amikor kiderült, hogy kályhára van szüksége a férfinak. Alig egy hét alatt rendelkezésére állt a felajánlás. „Nagy szíve van Gyulának" – jellemezte az önkormányzat egyik dolgozója.A férfi jogviszonya e hónap végéig tart, utána munkanélküli-segélyből, majd a nyugdíj előtti segélyből kell megélnie. Nyugdíjazásáig kevesebb mint két év van hátra. A Jóakarat hídján kapott adomány felhasználásában is segítségére lesz az önkormányzat: „Tüzelőt vásárolok belőle, és a gyógyszerkiváltás is megoldódna egy időre" – válaszolta Gaál Gyula, aki nagyon hálás olvasóinknak a segítségért.