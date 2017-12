Imádkozik az adományozókért Margit

A kazán új, de a helyiség beázik, mutatja Kaiszterné Kovács Margit.

Kölcsönt vett fel, amiből kifizette az új berendezést és a szakmunkát. Némi tüzelőre is futotta még. A beruházással azonban nehéz helyzetbe került. Ráadásul még a kazánház tetejét is meg kell javítani, mert a helyiség beázik. Új szemüvegre is szüksége lenne, a gyógyszerek kiváltása is sokba kerül minden hónapban.A Jóakarat hídja most elért a himodi kis házhoz és Kaiszterné Kovács Margit megkapta olvasóink segítségével a 150 ezer forintot. A Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ munkatársának segítségével osztja majd be a pénzt. Addig is bankban helyezték el az összeget.

Ha támogatást adna vagy kérne



Észak-Dunántúl. A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat átutalással, a 12096705-01312657- 00100008-as számlaszámon, illetve az ügyfélszolgálati irodáinkban kihelyezett sárga postai csekkeken is eljuttathatják hozzánk. Az alapítvány segítségét kérő olvasók jelentkezését a Kisalföld szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A postacímre vagy az alapitvany@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk. Észak-Dunántúl. A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat átutalással, a 12096705-01312657- 00100008-as számlaszámon, illetve az ügyfélszolgálati irodáinkban kihelyezett sárga postai csekkeken is eljuttathatják hozzánk. Az alapítvány segítségét kérő olvasók jelentkezését a Kisalföld szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A postacímre vagy aze-mail-címre várjuk.

– Mindenkinek nagyon köszönöm, aki adományozott az alapítványnak. Bárcsak én is tudnék adni, de sajnos inkább magam is rászorulok a segítségre. Mást nem tehetek, imádkozom a támogatókért – mondta meghatottan. Az asszony korábban a ruhaiparban dolgozott, de egészségi állapota miatt rokkantosították. A saját gondjai mellett idős édesapjára is odafigyel.