Hősi emlékművek naptára

Fodor József, Osli polgármestere a csatajelenetet ábrázoló világháborús emlékmű mellett.

A Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata tavaly kezdte összegyűjteni a rábaközi első és második világháborús emlékművek adatait.„Felhívásunk nyomán többen is küldtek adatokat. Kiemelném a Szegeden élő Bali Péternét és lányát, akik megosztották velünk többéves kutatásuk eredményeit. Szintén sokat segített az osli kötődésű, de Győrben élő dr. Varga József helytörténész, aki 2009 őszén egy adatgyűjtő ívet küldött Rábaköz minden polgármesterének. A beérkezett adatokat rendelkezésünkre bocsátotta" – kezdte Szalay Balázs helytörténész.A látszólag egyszerű munkát nehezíti, hogy az emlékművekkel kapcsolatos adatokat csak több helyről lehet összeszedni. „Az első világháború centenáriuma talán segít, hogy az emlékművek készítésének körülményeire is nagyobb figyelem irányuljon. Korábban előfordult, hogy a szónoklatok és a szalagátvágás után a települések már nem foglalkoztak az emlékműveikkel. A települések honlapjainak jelentős része meg sem említi azokat, s ha igen, akkor is adatok nélkül. Sok munkát igényel összegyűjteni az első világháborús monumentumok alkotóit, de félő, hogy a mostanában készült második világháborús emlékjelek készítőinek nevei is feledésbe merülnek, ha nem örökítik meg azokat a települések honlapján vagy más kiadványaiban" – hívta fel a figyelmet Szalay Balázs.

A társulat továbbra is gyűjti és várja a rábaközi háborús emlékművekkel kapcsolatos információkat. Ha valaki szeretne hozzájutni a naptárhoz, akkor az rhtkapcsolat@gmail.com címen érdeklődhet.

A tavalyihoz hasonló világháborús emlékműveket felvonultató naptárt bocsátott ki a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata. Ezen Cakóháza, Dör, Enese, Himod, Kapuvár, Kisbabot, Maglóca, Mihályi, Osli, Páli, Rábapatona, Szárföld és Zsebeháza emlékhelyei láthatók hónapról hónapra. A képeket Tóth Imre szanyi tagtársuk készítette.„Cakóházán a harangláb oldalán található táblákon állnak az elesettek nevei. Himod, Maglóca és Páli hősi halottjainak a katolikus templom falán állítottak táblát. Osliban először magánkezdeményezésre, a szülői fájdalom állíttatott két szobrot háborús emlékként. Ezt követte az egyházi hozzájárulás, a harang öntése, amely a hősi halottak lelke üdvéért szól. Végül kissé megkésve, 1938-ban született meg a községi összefogással elkészíttetett, már a neveket is tartalmazó, impozáns országzászlós emlékmű, mely Baumann Béla és Vörös János szobrászok alkotása. Az első világháborús emlékmű a község déli, Kapuvár felőli bejáratánál áll. Negyvenhét első világháborús elesettnek állít emléket, de ide került a második világháború 40 áldozatát megörökítő tábla is.Az emlékműtömb felső részén bronz dombormű látható, Vörös János szobrászművész műve egy csatajelenetet ábrázol, amint egy katonát éppen eltalált egy lövedék. A domborművet Mayer János öntötte. Alul márványlapon az I. világháborús áldozatok névsora egy felirattal: „Sírotok messze idegenben, nevetek e márványlapon, emléketek szívünkben."