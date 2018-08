Hídfelújítások Gyórótól Kópházáig - térképen mutatjuk!

Már javában zajlik a Répce-híd felújítása, várhatóan az iskolakezdésre végeznek a munkálatokkal.

A gyórói Répce-híd felújításának idejére elterelik a forgalmat.

Augusztus 28-án végeznek a gyórói Répce-híd felújításával. Közben zajlik a szanyi Sárdor-éri átkelő teljes átépítése. Várható a nyúli Kis-Pándzsa-híd teljes újjáépítése, valamint a kópházi Ikva-árapasztó hídja, az Abda előtti vasút feletti átjáró és a kapuvári Kis-Rába I. is megújul.A gyórói Répce-híd egykor a környék fontos hadászati pontja volt. Birtoklásáért az 1683-as Bécs elleni török hadjárat idején heves harcok folytak. Használóinak a mai napig fontos, hisz a Gyórót Mihályival összekötő úton fekszik, s erről érhető el Kapuvár és Beled is. Mai formáját 1911-ben nyerte el, s utoljára 1981-ben szélesítették és aszfaltozták.Nemrég kezdték el a felújítását, ennek részleteiről kérdeztük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t: – A gyórói Répce-híd használatból eredő hibái miatt hídjavítást és karbantartást egyaránt végeznek szakembereink. Időszerű, hogy a híd acélszerkezeti részeit – a szükséges felülettisztítást követően – korrózióvédelemmel lássuk el, emellett stabilizálják a szerkezetet, valamint új szigetelést, vízelvezetést és aszfaltburkolatot kap az átkelő. Mindez mintegy 16 millió forintba kerül. A híd eddig is és ezután is 40 tonnás teherbírású lesz. Az útszakaszt átlagosan naponta 629, nagyrészt személygépjármű veszi igénybe, de autóbusz- és teherforgalom is halad át rajta – kaptuk válaszként a zrt. kommunikációs osztályától.A munka várhatóan az iskolakezdésre, augusztus 28-án fejeződik be. Addig is kerülő úton közlekedhetnekMint azt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től megtudtuk, a térségben több hídrekonstrukció is volt az elmúlt években – így a szanyi Rába-ártéri híd, a marcaltői Rába-híd, a vági Rába-híd, a Rábca-híd, a kónyi Barbacsi-csatorna, a Dör előtti vasút feletti átjáró, illetve a Farád utáni híd, és jelenleg is zajlik a szanyi Sárdor-éri műtárgy teljes felújítása.– Az útfelújítások kapcsán sokszor hídfelújítást is végeznek, így a nyúli Kis-Pándzsa-híd teljes újjáépítéssel, a kópházi Ikva-árapasztó, az Abda előtti vasút feletti híd, a kapuvári Kis-Rába I. híd is megújul.– Tervezzük még idén a lövői Kardos-ér-híd teljes felújítását, a bőnyi időszakos vízfolyás feletti híd részleges felújítását és a Bőny előtti vízfolyás hídjának teljes újjáépítését. A megkötött szerződések hatálybalépését követően kezdődhet el a kivitelezés – tették hozzá.