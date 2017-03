Hiányszakma lett a kézbesítő Mihályiban

˝Kisebb-nagyobb fennakadásokat okozva Mihályiban sorra cserélődnek a kézbesítők - ˝ jegyezte meg Csitei Gábor polgármester.

Késnek a küldemények, rossz helyre mennek a levelek Mihályiban. „Helybeli lévén, a korábbi kézbesítő jól ismerte a falut, azonban e hónaptól új munkatársra szállt a feladata. Természetes, hogy egy újoncnak időre van szüksége, hogy kiismerje a terepet. Előfordul az is, hogy az A jelű ház helyett a B-be kerül egy küldemény. Ismerik egymást a helyiek, nem csinálnak belőle gondot. Ám az elmúlt években sorra cserélődnek a kézbesítők, ez már a sokadik váltás" – nehezményezte Csitei Gábor, Mihályi polgármestere. Mint számos szakmában, a kézbesítőknél is hiány mutatkozik.„A korábbi kézbesítő munkaviszonya megszűnt. Az új munkatárs március elsejétől kezdte meg munkáját. Az eddigi visszajelzések alapján az ügyfelek kedvelik, munkájával, s ezáltal a postai szolgáltatásainkkal is elégedettek. Természetesen minden ügyfél visszajelzése fontos számunkra, így továbbra is számítunk az olvasók, illetve az ügyfelek észrevételeire, véleményére" – tudatta a Magyar Posta Zrt. kommunikációs osztálya. Kitértek a munkaerőhiányra is.

– A logisztikai iparág egészére is jellemző, így a Magyar Postára is, hogy a központi régióban és Nyugat-Magyarországon, különösen az országhatárhoz közel, munkaerőhiánnyal küzd. A betöltetlen álláshelyek zöme a logisztikai szakterületen, a kézbesítés és feldolgozás ellátásában jelentkezik, de az egyes postákon vagy az irányítási szférában betöltésre váró munkakörök száma is növekszik.Zömében alap- és középfokú végzettségűeket keresnek, az irányítási területre pedig felsőfokú végzettségű jelentkezőket.– A betöltetlen pozíciókhoz kapcsolódó feladatokat munkaerő-átcsoportosítással látjuk el addig, amíg az állás nincs betöltve – tájékoztatott a sajtóosztály, majd hozzátették: a béren és pótlékokon felül ösztönző bért, valamint cafeteriajuttatásokat biztosít a posta.