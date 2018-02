Hetente használják Lucast a kapuvári mentők

Hetente szükség van a Lucas2 elnevezésű mellkaskompressziós eszközre, mely kiváltja egy mentő munkáját. A képen Orbán Dávid mentőtiszt, Licskai Norbert mentőszakápoló.

A Kapuvári Mentők Egyesülete, valamint a Csorna és Környéke Önkéntes Mentő Egyesület tavaly az újraélesztést, idén pedig a stroke tüneteinek felismerését szerepelteti naptárain. Ezeket 28 ezer rábaközi háztartásba juttatták el.Az agyi keringési zavar elszenvedőinél az időnek van a legnagyobb jelentősége: „Ha idejében felismerik a bajt, gyógyítható, tünetmentesen hazajöhet a beteg a kórházból, ellenkező esetben viszont maradandó károsodást szenvedhet" – beszélt a 3–6 órás időablakról Eitler Gergő, a Kapuvári Mentők Egyesületének ügyintézője.Az e fajta naptár kiadása egyedülállónak mondható, s már az ország különböző pontjairól érkezett rá igény: „Örülünk, ha hasznát veszik az emberek. Gyakran viszontlátjuk az otthonokban, jól látható helyeken ki is függesztik felvilágosító, segítő célzatú kiadványukat" – tette hozzá.

A kapuvári és csornai mentők idei naptárjának fő témája a stroke tüneteinek felismerése volt

A kapuvári és a csornai mentők rendszeresen tartanak előadásokat iskolákban, óvodákban, szociális intézményekben, sőt, még edzésekre is ellátogatnak, hogy minél szélesebb körben tájékoztassanak az elsősegélynyújtás alapelemeiről. Az adó egy százalékából származó támogatásokat az életmentés feltételeinek megteremtésére forgatják vissza, de ahogy korábban már beszámoltunk róla, van, aki ezzel visszaél (Kisalföld, 2017. augusztus 24.). A nevükben más szervezetek keresték meg az adózókat, azt kérve, hogy támogassák a csornai és a kapuvári egyesületet. Az álhívások és hamis e-mailek kiküszö- bölésére Eitler Gergő azt tanácsolja, hogy első körben náluk tájékozódjanak, és kizárólag az általuk megadott adószámot és bankszámlaszámot használják a felajánlók.A kapuvári mentők ügyintézője arra is kitért, hogy mire költik a segítők forintjait: „Jól felszerelt autóink vannak, de az orvos- és mentéstechnikai eszközök tárháza végtelen. A rögzítőeszközöket is folyamatosan pótolni kell, valamint a mentőállomások korszerűsítésére is ebből a pénzből fordítunk."

Eitler Gergő elmondta, ha a baleseteket nem vesszük számításba, sok esetben keringési rendellenességhez és újraélesztéshez riasztják a mentőket. Tavaly kezdték el használni a Lucas2 elnevezésű készüléket. Ez a mechanikus mellkaskompressziós szerkezet pótolja egy mentős munkáját, aki így a többi életfontosságú beavatkozást végezheti közben (Kisalföld, 2016. július 15.): „Magunk se gondoltuk volna, hogy ilyen sűrűn kell majd alkalmaznunk. Jelenleg egy-egy van Csornán és Kapuváron, de a célunk, hogy minden autóra kerüljön e készülékből" – beszélt az életmentő eszközről, amiből összesen három kellene. Darabja 4,5 millió forintba kerül.– Nagy terhet venne le a mentők válláról, ha sikerülne megvásárolni a készülékeket, s nem okozna gondot, ha egyszerre több helyen kell a Lucas2-t bevetniük. Remélhetőleg a kívánt összeg összegyűlik, amiben idén is számítanak a magánszemélyek, vállalkozók és önkormányza- tok támogatására – tájékoztatott Eitler Gergő.Várják az adományokatA segítőkész felajánlások az alábbi bankszámlaszámokon érnek biztosan célt: Csorna és Környéke Önkéntes Mentő Egyesület: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet, 59500186-11106746; Kapuvári Mentőegyesület: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet, 59500241-11080343.