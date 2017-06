Helyi önkéntesek szépítik meg a Szent István teret Csornán

Helyszín: Csorna, Szent István tér (az Apátsággal szemben)

Időpont: 2017. június 17. 8 órától 12 óráig

Csornán ráadásul nem csak egyetlen napról szól az akció. Az önkéntesek azt is vállalták, hogy később a körforgalmakat is virágba borítják.Az akcióhoz csatlakozott az Önkormányzat, a Győri LEO Club, a HÍD Ifjúsági Iroda, és a Vilmos Park Kft. is, akik az eszközöket biztosítják.Nem mellesleg az országos akción részt vevő, helyben regisztrált önkéntesek között EFOTT napijegyeket és Múzeumok éjszakája belépőt sorsolunk majd ki, ezzel is megköszönve a segítséget!Az országos akció célja, hogy a barátságosabb, élhetőbb városi környezet a közösség erejével alakuljon.Az akcióhoz az ujnemzedek.hu oldalon és a helyszínen is bárki csatlakozhat.A Keresd és szeresd a teret! az Új Nemzedék Központ Közösségi Terei által megrendezett országos akció. A virtuális szórakozás és a digitális kommunikáció terjedése ellenére még mindig a városi terek azok a helyszínek, ahol a városlakók értékes időt tudnak tölteni egymással. Vannak, akik csak átrohannak ezeken a helyeken suliba, buliba vagy munkába menet; de vannak, akik órákat töltenek el barátaikkal beszélgetve, olvasva, napozva, zenét hallgatva, kutyákkal játszva, fűben henteregve. Célunk, hogy tegyük barátságosabbá ezeket a közös helyszíneket!Az Új Nemzedék egész évben, országosan húsz Közösségi Térben várja a fiatalokat különböző programokkal, kikapcsolódási lehetőségekkel és rendezvényekkel, a június 17-i Keresd és szeresd a teret! akció viszont minden korosztálynak szól, hiszen a város mindenkié.