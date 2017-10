Helyi emlékekkel ismerkedtek Vágon és Rábasebesen

Pálfi Imre vági helytörténész, pedagógus mutatta be faluját a kutatóknak.

A helytörténet iránt érdeklődők Vágon és Rábasebesen vendégeskedtek. Vágon a neves szülöttek emlékeivel, Rábasebesen pedig a templommal is megismerkedtek.

Két Rába-parti község, Vág és Rábasebes múltjával, értékeivel, emlékeivel ismerkedtek a közelmúltban a helytörténeti kutatók. Kiderült például, hogy Vágon egykor állt Sztálin-szobor, Rábasebesen pedig rendszeresen van Csülökfesztivál.Vágon Pálfi Imre kalauzolta a kutatókat. A helytörténész elmondta, hogy a XIII. században már biztosan létező Vág neve arra utalhat, hogy a Rába ott nagy erdőségeket szelt ketté. Az 1727-ben épült, majd száz évvel később kibővített Szent Jakab-templomban Pető Viktória szavalta el a faluból elszármazott Békássy Helén Vághon című versét. A templom homlokzatán a két világháború 102 helyi hősi halottjának nevét olvashatjuk.

Az első világháborús emléktáblát 1936-ban avatta fel vitéz Somogyváry Gyula, míg a második világégés áldozatainak nevét 1980-ban örökítették meg. Vágon áll a Rábaköz egyetlen Kossuth-szobra. Közelében van az aradi vértanúk és a Szent Korona emlékműve. Kiderült, hogy a faluban egykor Sztálin-szobor is volt.Pálfi Imre bemutatta a helytörténeti gyűjteményt, amely megismertet a neves vágiakkal: Wathay Ferenc végvári költő-vitézzel, a falu krónikásaival, Németh Imrével és Nagy Imre tanítóval. Vág József jezsuita atyával, aki a kommunista terror áldozata lett 1957-ben és Békássy Helén költővel, aki Bécs 1944-es bombázásakor hunyt el, illetve Vaszary Ferenc plébánossal. A pajtakiállítás is számos értékes tárgyat tartogatott a kutatókszámára.

A községházán Pető Gergő olvasta fel Wathay egy versét, majd a Horváth Győző vezette, idén negyven éve működő Rábakör által énekelt katonadalokat. A kutatók azt is megtudták, hogy több regény is kapcsolódik a faluhoz. Sobor Antal Hosszú háború című regénye Wathay Ferenc kalandos életét mutatja be, Harsányi Lajos Fejjel nagyobb mindenkinél című regénye Szent Lászlóról szól, de a cselekménye Vágon kezdődik és ott is fejeződik be. Galgóczi Erzsébet A közös bűn című munkája is vági történetet dolgozott fel.Rábasebesen Mizser Edit polgármester köszöntötte a vendégeket, majd a falu történetével Egyházi Edit ismertette meg az érdeklődőket. Megtekintették az 1904-ben elkészült Széchényi-kastélyt, melyről a közelmúltban a Kisalföld is tudósított („Ismét vadászkastély lehetne a rábasebesi kúria", Kisalföld, 2017. szeptember 11.).A Rábaköz talán legszebb, de mindenképpen jellegzetes kocsmájában Pető József tulajdonos mutatta be dr. Gasztonyi Zoltán főorvos gyűjteményét.