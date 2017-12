Helybeliek dolgoznak a falujukért

Szalai Miklós polgármester a felújított ravatalozó előtt. Önerőből készült el a beruházás.

A jelenlegi orvosi rendelőn az állagmegóvást elvégezte ugyan a szilsárkányi önkormányzat, de a helyiek ellátására már nem igazán alkalmas az elavult épület. Régóta tervezik egy új rendelő építését. Erre most már a pénz is megvan, közel 19 millió forintot kapott Szilsárkány.„A községháza udvarán épül majd fel: gyerek- és felnőtt váróteremmel, védőnői és orvosi rendelővel, mellékhelyiségekkel és egy sürgősségi ellátásra alkalmas helyiséggel" – kezdte a jó hírrel Szalai Miklós polgármester.„Akárcsak a faluban végzett többi munkánál, az önkormányzat cége, a Sárkány-Szol Kft. ebből is jócskán kiveszi majd a részét. A bontástól a földmunkán át a szervezésig csatlakozunk a faluban végzendő munkálatokba" – mondta a településvezető. Így jelentős összeget spórolnak a falunak. A Sárkány-Szol Kft. feladata a falu működtetése, közterületeik rendben tartása, a középületek fenntartása, de bérmunkát is vállalnak gépeikkel. Ráadásként, ha az önkormányzat alvállalkozót is igényel egy-egy munkához, azt is próbálják „házon belül" megoldani, helybeli szakembereket bíznak meg a feladatokkal. Így volt ez a volt jegyzőlakás esetében is, amit teljes körűen renováltak: új tetővel, külső szigeteléssel, festéssel, fűtéskorszerűsítéssel, burkolással. Az albérlő már birtokba is vehette.„Az óvodánál található épület várhatóan jövő év elején készül el. A falunak így lesz még egy értékálló ingatlana" – tette hozzá a polgármester.Elkészült az ’56-os emlékművük, a belterületi utak 110 méter hosszan újultak meg, a külterületiek pedig több kilométeren kaptak kavicsot, s a Kossuth utca aszfaltját is javították.

Ahogy Szalai Miklós fogalmaz, a közeljövőben meg kell válniuk a falu egyik díszétől: „A templom előtti gesztenyefák nagy részét a tűzoltóság életveszélyessé nyilvánította, amit egy szakértő is alátámasztott. Sajnos ki kell vágnunk, mielőtt nagyobb baj történik. Komoly feladat lesz, mivel főút mentén, közművek mellett és templom előtt vannak. De szeretnénk majd pótolni, újratelepítjük a fákat" – emelte ki a polgármester.Önerőből elvégezték a ravatalozó teljes felújítását és kialakítottak 44 urnahelyet. Ezt a munkát is a Sárkány-Szol Kft. vezényletével és helyi alvállalkozókkal végeztették el.„Régi igényük volt ez a lakosoknak" – tudatta a falu első embere. Hozzátette, hogy az urnahelyekhez a márványlapot is biztosítják. Korábban beszámoltunk róla, hogy a temetőbe ültetett nyolc facsemete közül ismeretlenek néggyel elbántak, majd az esetet követően a másik négy is hasonló sorsra jutott: „A megmaradt négy fát is megmérgezték, így nyolcat irtottak ki" – beszélt a szomorú esetről a polgármester. A későbbiekben ezeket is pótolják, remélhetőleg meg is maradnak. A tönkretett községi traktor és a községháza falára firkált obszcén rajzok elkövetőjének kilétére is rákérdeztünk: az ismeretlen tettes ellen folytatott nyomozást, mint megtudtuk, felfüggesztették.