Hatodikos csornai lány a Valahol Európában

A Valahol Európában című darabban, a Pesti Magyar Színházban játszik Haszonics Anett (középen).

A Pesti Magyar Színház Valahol Európában című darabjában játszik a csornai Haszonics Anett. A hatodik osztályos diáklány 2015-ben debütált a Győri Nemzeti Színház színpadán. Akkor Győrben, A muzsika hangja előadásban kapott szerepet. Anett még mindig színésznőnek készül és a színház ma is elvarázsolja.A muzsika hangja után a Beatles.hu című zenés darabba is meghívta Forgács Péter rendező, Anett nagy örömére. Abban az együttes rajongóját játssza. A bemutató óta nagy sikere van. Majd a fővárosban próbálkozott, ismét sikerrel. A Pesti Magyar Színház a Valahol Európában előadásába keresett gyerekeket. Anett jelentkezett, részt vett a válogatáson és Pötyi szerepét osztották rá. Tavaly októberben kezdődtek a próbák, a bemutató december 2-án volt. Azóta is telt ház előtt megy a musical. A csornai lány olyan művészekkel lép színpadra, mint a Kossuth-díjas Reviczky Gábor és Mahó Andrea. A darabot a Jászai Mari-díjas Nagy Viktor rendezte. Anettet a pesti „vendégjáték" is megerősítette abban, hogy színésznő szeretne lenni.

Van, amikor mint Beatles-fiú fog gitárt a kezébe Anett.

– Amikor belép a színházba, csillogni kezd a szeme. A légkör most is teljesen elvarázsolja. Látszik rajta, hogy ez az igazi közege, ez az élete – jellemezte lányát Kónya Emőke, Anett édesanyja. – Előfordult, hogy betegen utaztunk Budapestre, de arra a néhány órára nem látszott rajta egyáltalán, hogy nincs jól. Nem számít, ha reggeltől estig próba van, ha fáradt, kimerült. Száz százalékig odateszi magát és mindenre képes a darabért, a sikerért. A célja tehát továbbra is az, hogy színésznő legyen.Anett most hatodik osztályos, jövőre tehát már gondolkodniuk kell a továbbtanuláson. A szülők mindent megtesznek lányukért. Jár zeneiskolába, tanul zongorázni, énekelni, táncolni és rendszeresen látogatja egy színistúdió foglalkozásait. A csornai Széchenyi-iskola tanulója továbbra is és eredményesen egyezteti össze kötelező feladatait a színészkedéssel. Igaz, jegyezte meg édesanyja, a féléves bizonyítványában néhány négyes is akadt az ötösök mellett. „Az iskola mindenben támogatja Anettet, amit ezúton is köszönünk" – mondta Kónya Emőke.A fővárosi próbákra és előadásokra édesanyjával utazik Anett. Amikor sűrű volt a program, néha napokig Budapesten maradtak. Mostanában havonta három-négy előadása van a Pesti Magyar Színházban. Anett élvezi a helyzetet, boldog, hogy játszhat a Győri Nemzeti Színházban és Budapesten is. És persze bízik abban, hogy lesz folytatás.

– Nagy álma a lányunknak, hogy újabb szerepeket kapjon. Bár még csak tizenkét éves, tudatosan mindent a színészpályának rendel alá. Amit lehet, mi megteszünk érte és segítjük. Sok erőt ad neki, amikor csornaiak vannak a nézőtéren, például tanárai, iskolatársai. Legutóbb két busszal utaztak a városból, hogy láthassák a Magyar Színházban – jegyezte meg Kónya Emőke. Hozzátette: március 18-án ugyancsak indul két busz és még van rajta néhány hely.