Háromszázötvenen futottak a lebénult fiatal lányért - fotók, videó

Újabb műtét

350 támogató

A néma, hosszú másodpercig tartó ölelések árulkodtak csak arról, hogy a sok mosoly, integetés és csillogó szempár mögött mélységes dráma, egy család példamutató küzdelme rejlik. Egy évet ugrunk vissza az időben: „Anya, ne izgulj, úgyse ülök fel a motorra!" – így búcsúzott el szüleitől tavaly május 28-án Foki Nikolett.Ez volt az utolsó olyan napja a családnak, amely bármelyikünké lehetne. Aztán Niki mégis felült szerelme édesanyjának motorjára. Nem ő vezetett, az utas volt. A Kisalföld beszámolt akkor a tragédiáról: Gyulafirátótnál a konvojban haladó motorosok elé kivágott egy fiatalember az autójával, s elütötte a motort, melyen Niki hátul ült...Nikiék motorja mellett egy másikat is elsodort az autós. Minden elveszett abban a pillanatban: szerelme édesanyja meghalt, őt többek között koponya- és gerinctöréssel szállították a győri Petz-kórházba.Mozdulatlanul fekszik azóta, lélegeztetőgép veszi a levegőt helyette, nyaktól lefelé ugyanis nem érez a fiatal lány, aki előtt reményteli jövő állt az Audinál; szép volt, mosolygós, csendes és magabiztos. Nikire így emlékeznek Csornán, ahol a családjával élt, s ahová szeretne még visszatérni.Személyisége bűvölte el orvosait, ápolóit, gyógytornászát, akik hosszú hónapok óta vele küzdenek a remény és a kilátástalanság keskeny mezsgyéjén. Nem kell ennél több ok arra, miért jöttek el a futásra, amelyet Nikiért szervezett gyermekkori barátja, a szintén huszonéves Vági Viki.Most értünk el a jelenbe, pontosabban szombat délután három órához, amikor elkezdtek szivárogni azok az emberek, akik futásukkal szerettek volna üzenni Nikinek. Hogy emlékeznek rá. Hogy küzdenek érte. Hogy küzdjön ő is, mert soha nem adhatja fel, ahogy ők sem a reményt: az intenzív osztályról haza tud menni a családjához.Ehhez mindenekelőtt az kell, hogy önállóan tudjon lélegezni. A háttérben sokan mozdultak meg azért, ami most elérhető távolságba került: Foki Nikit 2017. május 29-én, a baleset kerek egyéves évfordulóján speciális repülőgép szállítja Svédországba, ahol az egyik nyaki idegbe egy rekeszizom-pacemakert ültetnek be. Ha a műtét sikerül, akkor ez az eszköz át tudja venni az izommozgást, ami az önálló légzéshez szükséges.Nem adom fel! – suttogta a telefonba Niki, aki a modern telefonoknak hála élőben nézte végig, ahogy negyven kilométerre tőle az egykori barát háromszázötven embert bír futásra. Mindegyikük képzeletben megfogta akkor Niki kezét. Kell ez az erő neki és a családjának is, akiknek nincs már hétköznapjuk, nincs ünnepük. Gabi, Niki édesanyja könnyeit leküzdve mondta ki az igazságot, s mi elképzelni sem tudjuk, mennyi lemondás, mégis reményteli várakozás van mondatának másik felében: „De tesszük, amit jónak látunk!"Szeretik, ápolják Nikit, akit haza szeretnének vinni. Ehhez a házukat is át kell alakítani. Barátaik tudják, hogy a dolgos család maga is megküzdene ezzel a kihívással, de segíteni szerettek volna. Ezért jöttek el a futásra, s egy kihelyezett dobozba mindenki felajánlott annyit, amennyit tudott.A szeretetforintok értékét soha nem kell külön megmagyarázni, aki szeretne Nikinek segíteni, az megteheti a számára létrehozott alapítványon keresztül is: Never give up! Foki Nikolett Gyógyulásáért Alapítvány – számlaszám: 59500186- 11123758.

A nagy lépés

A rengeteg szenvedést, halált és küzdelmet látott intenzívesek Nikivel találták ki a szlogent. A „Never give up!" azt jelenti: „Soha ne add fel!", ez az első angol kifejezés, amit a lány megtanult. Magával viszi Svédországba, mint ahogy azoknak a napoknak az emlékét is, amikor a gépek csipogását egy jó szó, egy simogatás törte meg – azoktól kapta és kapja, akik nem csak a gyógyszert adagolják neki. S akik közül volt olyan orvos, aki ügyelete miatt nem tudott Csornára menni szombaton, de előtte egy nappal futott Nikiért, a reményért.„Apró dolgokkal támogatjuk a nagy lépéseket" – ezzel az üzenettel bocsátotta el Svédországba a régi barátnő, a szombati program szervezője, Vági Viki. Nem apró dolgok ezek, de a lépés valóban nagy, ami a beteg Foki Nikire vár. Nagy lépéshez nagy levegőt kap, mert megígérte, soha, de soha nem adja fel.