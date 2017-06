Hajlott háttal is egyenes derékkal

Vecsey Ferenc volt diákjával három évvel ezelőtt, Molnár Istvánnal, aki jó emlékeket őriz egykori oktatójáról.

A mihályi Vecsey Ferenc a napokban töltötte be a 95. életévét. Fiával, Ferenccel és annak feleségével él együtt a nyugalmazott tanár. „Ellátja magát, önálló, olyannyira, hogy néha erején felül akar teljesíteni" – jegyzi meg fia, majd kiemeli, hogy édesapja még most is főz, mos, tevékenyen tölti mindennapjait. Bár mostanában többször szédül és a hallása is megromlott az évek során, de így is rendkívül jól tartja magát. Na de menjünk kicsit vissza az időben.

Az idősebb Ferenc Egerben tanult magyar–történelem szakon. Itt ismerte meg feleségét, aki matematika–fizika szakon végzett. Kerek hatvan évvel ezelőtt telepedtek le Mihályiban, mindketten a helyi iskolában kaptak katedrát. Két fiuk született, mára négy unokával és négy dédunokával büszkélkedhetnek.„A dolgozók esti iskolájában is tanítottak édesanyámmal, s aki azt elvégezte, továbbmehetett az esti gimnáziumba, ahol szintén ők okították a diákokat" – beszélt a szüleiről Ferenc.S hogy mi a hosszú élet titka? „Nem szabad elfelejteni levegőt venni, na meg a nyugalom" – válaszolta kérdésünkre Vecsey Ferenc.„Apám fiatalabb korábban nagyon aktív volt. Rendszeresen kerékpározott egy jóbarátjával. Ilyenkor 60–70 kilométert is megtettek, s közben hódoltak szenvedélyüknek, a fotózásnak" – veszi át a szót fia. Megjegyezte, hogy nem csak hobbiszinten fotózott, a helyi fotószakkör indítása is az ő nevéhez fűződik. A mai napig hívják osztálytalálkozóra, már ugyan nem megy el, de ha csak egy rövid beszélgetés erejéig is, mindig meglátogatják volt diákjai.Köztük van Molnár István is, vagy ahogy a helyiek ismerik, Lisztes. István természetfotóiról vált ismertté. Szenvedélyének megalapozója pedig egykori tanára, Vecsey Ferenc volt: „Tanárként elhivatott volt. Mind a mentalitása, mind az emberekhez való hozzáállása példaértékű. Az előadásai pedig színesek és szemléletesek voltak. Biztos, hogy néha neki is voltak problémái, de azt az órákra sosem hozta be magával. Derűs emberként emlékszem rá" – beszélt Vecsey Ferencről István. Majd folytatta:– Jászberényi Istvánnal ketten vitték a mihályi fotóklubot. A fotózás iránti érdeklődésem is tőlük ered, ők tanították meg az első lépéseket. Akkoriban a sötétkamra varázslatos dolog volt. Csak később derült ki, hogy sikerült egy-egy felvétel – mondta István, aki bár elkerült Mihályiból, jó szívvel emlékezik tanárára: „Örülök, hogy még ma is szellemi frissességben éldegél. Megítélésem szerint ő is a »hajlott háttal is egyenes derékkal élő öregapámfélék« közé tartozik."