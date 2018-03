Gyopáros Alpár: ˝Kránitz Lászlónak volt korrupciógyanús ügye˝

Gyopáros Alpár megsértette Kránitz László jó hírnévhez való jogát, amikor korábban arról beszélt, hogy Kránitz érintett lehetett a kétes benzintenderben. Így döntött a Győri Törvényszék és erről az országgyűlési képviselő kedden adott ki közleményt. Gyopáros Alpár szerint azonban a felperes egy további keresetét elutasította a bíróság.– Kránitz László, a Magyar Szocialista Párt megyei elnöke azt is kifogásolta, hogy a 2017 tavaszán megjelent közleményben úgy fogalmaztam, személyét „korrupciógyanús ügyek lengik körül". A bíróság e tekintetben elutasította keresetét, hiszen megállapította, hogy a szocialisták elnökének a 2004-es soproni választások idején tanúsított magatartása „olyan esemény, amelyet a köznyelv korrupciógyanús ügynek tekint". Leírták továbbá, hogy „így az a megállapítás is megfelel a valóságnak, miszerint a felperesnek – Kránitz Lászlónak – volt olyan ügye, amelyet a köznyelv korrupciógyanús ügynek tekint, így az alperesi kijelentés megfelel a valóságnak, s mint valós tényállítás a felperes jó hírnevét nem sértette" – idézte a bírósági határozatot Gyopáros Alpár.Hozzátette: „Örülök, hogy a bíróság igazat adott nekem, és kimondta, hogy igenis lehet Kránitz Lászlót korruptnak tekinteni, amelyről immár bírósági papírja is van. Ebből a szempontból feltűnő tény, hogy Kránitz Lászlót a bíróságon annak a Czeglédy Csabának az ügyvédi irodája képviselte, aki ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás" – fogalmazott a politikus.