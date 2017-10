Gyógyul az Egészségház, épül a kerékpárcentrum

Lengyel Oszkárné a felújításra váró Egészségház mellett.

„Az Egészségház energetikai felújítására 35 millió forintot nyertünk. Ezt nyílászárócserére, hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre és belső munkálatokra fordítjuk. A tetőt saját pénzünkből cseréljük le 2018 végéig" – beszélt a támogatásról Lengyel Oszkárné polgármester.Elmondta: az épületbe költözik a fogorvosi rendelő, a szociális szolgálat és a csecsemőgondozás. Kialakítanának még két rendelőt, ezzel is bővítve az egészségügyi szolgáltatások körét.– Kardiológus és nőgyógyász is megkereste önkormányzatunkat, hogy szívesen bérbe vennék a rendelőt. Az épület másik, néhány éve megújult részében továbbra is működik a háziorvosi szolgálat, valamint ott van a háziorvosi lakás – tette hozzá a polgármester.

A másik nagy értékű, mintegy 60 milliós újítás a „Sacra Velo" pályázat nyomán valósul meg a faluban. Ez a program a magyar–szlovák határ közeli vallási nevezetességek népszerűsítését célozza a kerékpáros turisták körében. A megyével együtt adták be az igényt, s a térségben egyedüli faluként nyertek: „Kerékpároscentrumot építünk a Tengelics-ház helyén tárolóval, sátorhelyekkel, vizesblokkal, kemencével, s lesz itt egy nyitott szín is. A Hunyadi tér egyben a központi rendezvényeink tere is. Ennek elkészülte 2019 decemberében várható" – mondta a polgármester. Szakrális nevezetességként pedig a Magyarországon is egyedüli elnevezésű, „Utolsó vacsora" templomukat és a régi zárdaiskolában kiállítandó kegytárgyaikat említi.„Ehhez a helyiek segítségét is kérjük, szeretnénk összegyűjteni XIX–XX. századi használati tárgyakat, s ezzel rendeznénk be a régi zárdaiskolát."Lengyel Oszkárné még egy, a Rábaközben is kiemelkedő számadatot osztott meg lapunkkal: „Huszonkét emlékmű, szobor és kereszt van a faluban. Az 1848–49-es szabadságharc tiszteletére állított emlékűvel elmondhatjuk, hogy minden nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan van már egy-egy alkotás a községben."