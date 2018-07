Gyilkosság Kapuváron: bálazsinórral fojtogatta volt barátnőjét B. Gábor - a nő a kórházban meghalt

, B. Gábor 32 éves kapuvári lakos 2018. július 27-én az esti órákban súlyosan bántalmazta volt barátnőjét, annak otthonában. A sértettet a mentők életveszélyes állapotban vitték kórházba, ahol 2018. július 30-án életét vesztette -A bántalmazót a rendőrök 24 órán belül elfogták, a megyei rendőr-főkapitányságra előállították és - őrizetbe vétele mellett - gyanúsítottként kihallgatták. A gyanúsított a kihallgatásán elismerte a bűncselekmény elkövetését.A megalapozott gyanú szerint a harminckét éves férfi azért kereste fel korábbi barátnőjét, mert nem tudta feldolgozni a szakításukat. Kapuvárra kést, fémdrótot és bálakötöző zsineget is vitt magával - írja az Ügyészség.A házban a gyanúsított és a sértett között veszekedés bontakozott ki azon, hogy a sértett szórakozni indult. Ekkor a gyanúsított a bálazsinórt hátulról a sértett fején átvetette és a sértettet addig fojtogatta, míg el nem ájult.A sértetthez az éppen megérkező édesapja hívott segítséget, a gyanúsított pedig távozott a helyszínről.A sértett a kórházi ápolása során életét vesztette.Az ügyészség szerint a letartóztatás törvényi feltételei fennállnak, ezért – elfogását követően – indítványt tett a gyanúsított letartóztatására. A 10 évtől 20 évig vagy életfogytig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt megvalósító gyanúsított ugyanis a helyszínről elszökött, és továbbra is fennáll az esetleges szökés veszélye. Emellett tartani kell az eljárás meghiúsításától is, hiszen a bűncselekmény eszközeit elrejtette.A letartóztatás kérdésében a Győri Járásbíróság hoz a mai napon döntést.