Gyilkosság Kapuváron: a zsineggel fojtogatott Mária életéért négy napig küzdöttek

Szenvtelen arccal, bilincsben érkezett a Győri Járásbíróság épületébe a 32 éves B. Gábor. Ha azt mondjuk, hogy a vállát láthatóan nem nyomta tetteinek súlya, akkor nem túlzunk; de néhány perccel később kiderült, hogy akkor még nem volt tisztában azzal, hogy egykori szerelme meghalt, s ellene előre kitervelt gyilkosság gyanúja miatt folyhat az eljárás. Áldozata, Mária, akit ő korábban szerelemmel szeretett, hétfőn este a soproni kórházban hunyt el. Napokig küzdöttek az életéért.A bűncselekményről írtunk: múlt pénteken, az esti órákban későbbi áldozatának kapuvári otthonához ment B. Gábor. Információink szerint Máriával hónapokkal ezelőtt szakítottak, a nő pedig véglegesnek is szánta a döntését. Volt szerelme azonban nem. A békülésnek nyilván nem az a módja, hogy az ember kést, fémdrótot és bálakötöző zsineget is visz magával, de B. Gábor ezt tette.Ennek ellenére – úgy tudjuk – azt állította, hogy nem akarta megölni Máriát. A házban a gyanúsított és a sértett veszekedni kezdett azon, hogy Mária szórakozni indul. Ekkor a gyanúsított a bálazsinórt hátulról átvetette a nő fején és addig fojtogatta vele, míg el nem ájult. Az tény, hogy amikor a bíróság folyosóján, a tárgyalást megelőző percekben a kirendelt ügyvédjétől megtudta, hogy áldozata elhunyt, s ő gyilkossá vált, jó ideig azt hajtogatta: „De azonnal érkezett a segítség. (...) Hallottam, hogy segítenek. (...) Én úgy tudom, hogy nem halt meg."Sajnos nem tudták megmenteni a fiatal, gyönyörű nő életét. Mint írtuk, már ájult volt Mária, amikor Gábor a fojtogatást abbahagyta, s talán az is számított, hogy az áldozat édesapja abban a pillanatban ért haza. A gyanúsított nyilván tudta, hogy lebukott, hisz őt ismerő szemek látták a helyszínről távozni.Máriát életveszélyes állapotban szállították kórházba.„Úgy tűnik, hiába iskolázott, diplomás ember a gyilkos, még mindig nem fogta fel, hogy mit tett. Az elutasítást nem vette tudomásul, s amit tett, azzal nemcsak az áldozata és a saját életét tette tönkre, hanem többekét is a saját környezetében" – így foglalta össze a gyilkossággal gyanúsított B. Gábor viselkedését az, aki közelről látta.A férfi elmenekült, de nem messzire, Csornán fogták el a rendőrök, s akkor még emberölés kísérlete miatt hallgatták ki. Mivel a helyiek körében ismert a családban lévő rendőri rokoni szál, sokan beszélnek és találgatnak arról, hogyan juthatott el idáig az egyébként rendezett körülmények között felnőtt fiatalember.Az elhunyt szüleit szorgalmas, vallásos embereknek ismerik a helyiek, gyermekeiket szeretetben nevelték. Ahogy édesanyja, Mária is szociális területen helyezkedett el, a térségi szociális központ családsegítő munkatársa volt. Jót akart tenni, hitte, hogy erre született.Mária visszahúzódó, komoly, mégis vidám fiatal volt, aki szerette a munkáját és akit szerettek a kollégái is. Segédkezett az intézmény táboraiban, kézműves-foglalkozásokat tartott a gyerekeknek.A testvérével gyakran szerepeltek a kapuvári rendezvényeken, szívesen öltöttek magukra népviseletet.Mária húgára várt a kegyetlen feladat, hogy a hírt hétfőn a közösségi médiában megossza: „Fájó szívvel tudatjuk mindenkivel, hogy nővérem, Mária ma 20.40 perckor meghalt."A bíróság az új törvényeknek megfelelően augusztus végéig elrendelte B. Gábor letartóztatását (ezt korábban előzetes letartóztatásnak nevezték), vagyis a bíróságról egyenesen a börtönbe vitték a férfit.A tárgyalás megkezdése előtt még szerette volna elérni, hogy szabadlábon védekezhessen, de a határozat kihirdetésekor már tudomásul vette az előzetes büntetést, így az véglegesnek (jogerősnek) tekinthető. Amikor megkérdezték tőle, miért akarná egy ilyen bűntett ellenére is a szabadlábra helyezését, azt válaszolta, hogy „szeretnék részt venni a temetésen". Talán a börtönben felfogja, megérti mondatának súlyát.A Győri Járásbíróság nyomozási bírája „az új eljárási törvény által meghatározott mindkét okból megalapozottnak találta az ügyészség indítványát a letartóztatásra: nevezetesen, hogy a gyanúsított a terhére rótt cselekmény elkövetése után elszökött és elrejtőzött, szabadlábon hagyása esetén pedig megalapozottan feltehető, hogy az eljárásban elérhetetlenné válna a hatóságok számára. Indokoltnak látta a bíróság azon okból is a letartóztatást, mert a gyanúsítottnál lévő és az elkövetéshez eszközül használt tárgyakat elrejtette; és feltehető, hogy további tárgyi bizonyítási eszköz elrejtése útján a bizonyítást megnehezíteni, meghiúsítani törekedne."

, B. Gábor 32 éves kapuvári lakos 2018. július 27-én az esti órákban súlyosan bántalmazta volt barátnőjét, annak otthonában. A sértettet a mentők életveszélyes állapotban vitték kórházba, ahol 2018. július 30-án életét vesztette -A bántalmazót a rendőrök 24 órán belül elfogták, a megyei rendőr-főkapitányságra előállították és - őrizetbe vétele mellett - gyanúsítottként kihallgatták. A gyanúsított a kihallgatásán elismerte a bűncselekmény elkövetését.A megalapozott gyanú szerint a harminckét éves férfi azért kereste fel korábbi barátnőjét, mert nem tudta feldolgozni a szakításukat. Kapuvárra kést, fémdrótot és bálakötöző zsineget is vitt magával - írja az Ügyészség.A házban a gyanúsított és a sértett között veszekedés bontakozott ki azon, hogy a sértett szórakozni indult. Ekkor a gyanúsított a bálazsinórt hátulról a sértett fején átvetette és a sértettet addig fojtogatta, míg el nem ájult.A sértetthez az éppen megérkező édesapja hívott segítséget, a gyanúsított pedig távozott a helyszínről.A sértett a kórházi ápolása során életét vesztette.A Győri Járásbíróság nyomozási bírája az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb 2018. augusztus 31. napjáig elrendelte a férfi a letartóztatását.A 10 évtől 20 évig vagy életfogytig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt megvalósító gyanúsított ugyanis a helyszínről elszökött, és továbbra is fennáll az esetleges szökés veszélye. Emellett tartani kell az eljárás meghiúsításától is, hiszen a bűncselekmény eszközeit elrejtette.A döntést a felek tudomásul vették, így az a mai napon véglegessé vált.