Fontos a múlt, és ami túlmutat az emberen

Ádori Csaba, a Civilek a Kultúráért Egyesület vezetője

Szilveszter napján kapta a hírt Ádori Csaba, a Civilek a Kultúráért Egyesület vezetője, hogy sikerrel jártak az ’56-os emlékműre beadott pályázaton: „Madarat lehetett volna fogatni velem!" – mondta mosolyogva.Az alkotás elkészült, az avatóünnepség pedig szombaton lesz. A vezetőnek mindig konkrét céljai vannak, s ezen elképzelés nyomán halad. Az emlékmű kinézetét is előre megálmodta a már nyugdíjas építésztechnikus: „Sok épületet megalkottam már. Ösztönöz, hogy valamit létrehozzak, ami túlmutat az emberen" – tette hozzá Ádori Csaba, s most is ez történt. A pályázaton 1,8 millió forintot kaptak, a helyi önkormányzat pedig magára vállalta a 200 ezer forint önrészt.„Az önkormányzat támogatásából készült el az emlékműhöz vezető út és az alapozás. Az avatóünnepségre szintén pályázaton szereztünk pénzt" – beszélt a háttérmunka eredményéről Ádori Csaba.

Szombati emlékműavató



Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékművét avatják május 27-én, szombaton Veszkényben. A rendezvény délután három órakor kezdődik a kultúrházban, majd négy órakor folytatódik a szoborparkban.

Hozzátette, a forradalom és szabadságharc 60. évfordulója évében alakultak. Megalakulásuk óta hat előadást szerveztek. Így volt már szó többek között a kertben végzett tavaszi munkákról, a bevándorlással kapcsolatos dilemmákról, a rábaközi néphagyományokról, de Zalka János püspök életét is megismerhették közelebbről a résztvevők.„A veszkényiek érdek- lődnek a múltunk iránt" – jellemezte a falu közösségét, hiszen szép számban megjelennek az előadásaikon. Annyit azért hozzátett Ádori Csaba, hogy jó lenne még több fiatalt bevonni az egyesületbe: „Ötventől a hetvenévesig húsztagú a társaság. Lelkes emberek, akiknek fontos a kultúra ápolása."