Flipper: versenye és múzeuma is van a legendás játéknak

A csornai Horváth Flórián gyerekkori flipperszenvedélye 2007-ben éledt újra, amikor az internetet bújva ráakadt egy gépre.– Egy siófoki kocsmából hoztuk el életem első flipperét. Találtam Csornán egy szerelőt, aki hosszú hónapokig bütykölte. Tovább kutattam, és vettem még egyet, aztán még egyet – beszélt a kezdetekről. Ha már volt a gép, összekötötték a kellemest a hasznossal, a barátok összejöttek nála, és játszottak.– Elkezdtünk versenyekre, kiállításokra járni. Egyesületbe szerveződtük, és létrehoztuk a ma már tizenegy tagot számláló Alkonyzóna Flipper Klubot – mesélte.Amikor a tagoknak összesen több mint tíz flipperük lett, úgy gondolták, ideje azokat megmutatni a közönségnek.– S ha már kiállítás, legyen verseny is – mesélte Horváth Flórián az első, négy évvel ezelőtti rendezvényről.Bár az egyik törzstag különvált, a támogatók révén így is szép számmal mutatták be a legutóbbi versenyen a gyors reflexeket igénylő példányokat, amiket e lelkes rajongók tartanak életben.– Volt, aki kétszázötven kilométert utazott, hogy elindulhasson egy majd félszáz résztvevős versenyen – emelte ki Flórián, akinek tudomása szerint idén már Győrben is, de korábban csak a fővárosban és Csornán rendeztek flipperversenyt.– Mint támogató és mint versenyző jelen volt Pálfi Balázs, a Flippermúzeum tulajdonosa is, akinél háromszáz gép van kiállítva. Európa legnagyobb flippermúzeumát birtokolja.A tavalyi megmérettetés legkülönlegesebb darabja a Star Wars-flipper volt, amit az országban először láthatott és próbálhatott ki a nagyközönség.Mint megtudtuk, a jól működő példányokra nehéz rátalálni. Azok a régi gépek, amik elnyerték a közönség tetszését, az idő múlásával egyre nagyobb összegeket kóstálnak. S hogy mitől jó egy gép?– Jók az effektek, a játék menete, valamint fontos szempont, hogy mennyire játszható. A kilencvenes évek elején készülteket érdemes vásárolni. Az áruk a 300–400 ezer forinttól elmehet akár a 2 millióig is. Az új gépeké 1,8–3,5 millió között mozog.Flórián számára a gépek gépe a Twiglight Zone, ami korábban az övé volt. A klubon belül van ugyan, de egy klubtársa megvásárolta tőle.Arra a kérdésre, hogy mennyi időt szán szenvedélyére, Flórián röviden azt mondta: – Nem annyit, amennyit szeretnék, de a hobbi nem mehet a munka rovására – emelte ki az egyébként bádogosként dolgozó férfi.Persze ha verseny van, minden a flipperről szól, az év többi részében pedig a Horváth Flóriánnál kialakított klubhelyiségben hetente egyszer továbbra is összejönnek, játszanak, beszélgetnek az Alkonyzóna tagjai.A baráti társaság szeretné a jövőben tovább bővíteni a gépparkot