Fizetős lesz a kapuvári Spar-parkoló

Rapp Henrikné és férje a bevásárlást követően pakolnak be kocsijukba. Az asszony úgy tapasztalja, hogy egyre inkább fogynak az ingyenes parkolási lehetőségek a városban.

A Spar-üzletláncnak két üzlete is van Kapuváron. A Fő téri boltot eddig is fizetős parkolóhelyek szegélyezték, a Batthyány utcainál viszont ingyenes volt a parkolás. Ám a vásárlókat kiszolgáló 72 férőhelyes parkolót a vevőkön kívül mások is használták. Akár egész nap itt álltak meg autóikkal, kihasználva a térítésmentes várakozási lehetőséget. Előfordult, hogy a vevőknek nem jutott megállóhely, így a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. kezdeményezte a kapuvári önkormányzatnál, hogy szeretné fizetőssé tenni a parkolóit.A legutóbbi ülésén erről is tárgyalt a képviselő-testület. „A Spar-parkoló fizetőssé tételéről érkezett javaslat önkormányzatunkhoz. Ennek eredményeképp közös munkával, és a Spar beruházásában fizetőautomata kerül ki oda" – mondta Hámori György polgármester.Az automatát október 15-től állítják fel, a rendelet november elsején lép hatályba. Lesz türelmi idő, s ezzel együtt idejük a lakosoknak, hogy megszokják az új rendszert.A városi parkolóhelyeket a Kapukom Kft., a város cége üzemelteti, így az újonnan bevont fizetőparkoló-övezet működtetése is az ő feladatuk lesz. A üzletlánc elvárásainak megfelelően a vásárlók továbbra is ingyenesen tudnak parkolni. Az ide kerülő készüléken lesz egy „Spar-gomb". Ezt kell használniuk a vevőknek. Ezt megnyomva kapnak egy jegyet, amit a szélvédő mögé kell tenni. Csak dátumbélyegzőt tartalmaz és egyórás ingyenes várakozásra jogosít. Aki nem vásárlási, hanem hosszabb távú parkolási szándékkal használná a parkolót, annak egyszerűen jegyet kell váltania. Büntetést az kap, aki parkolójegy nélkül vagy érvénytelen (lejárt) jeggyel várakozik.

Kapuváron egyébként az összesen 556 fizetős hely mellett 150 ingyenes parkoló is van a városközpontban, többek közt a Széchenyi utcában vagy a sportcsarnoknál. A fizető-várakozóhelyeken fél óra a váltható legrövidebb idő, és a megváltott parkolójegy az érvényességi időn belül Kapuvár valamennyi fizető-parkolóhelyére érvényes.„Sem a parkolódíjak, ami egységesen 220 forint óránként, sem a parkolási bérletek vagy büntetési tételek nem változtak, és a fizetőparkolásba bevont közterületek nagysága sem módosult az elmúlt 3–4 évben Kapuváron" – mondta el a Kisalföldnek Németh D. László, a Kapukom Kft. ügyvezetője.A cégvezető a tavaly év végi beszámolójában tért ki arra, hogy sok bosszúságot okoztak a lakosoknak a városban lévő öreg parkolóautomaták, amelyeknek a karbantartása, felújítása és cseréje az önkormányzat támogatásával folyamatosan zajlik.A vitnyédi Rapp Henrikné gyakorta fordul meg a városban: „Rendszeresen itt vásárolunk" – utalt a Spar-üzletre az asszony, aki röviden hozzátette, egyre inkább fogynak az ingyenes parkolási lehetőségek a városban.A kapuvári Bakodi Renáta egyetért a kezdeményezéssel: „Várható volt, hogy bevezetik az új rendszert – mondta Renáta, akit nem érint a változás. – Mi már év elején gondoskodtunk az éves parkolóbérlet beszerzé-séről."