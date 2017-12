Fizetett az E.ON az áramkimaradásért Barbacson

Törökné Gálosi Krisztinát ötezer forinttal kárpótolta az E.ON.

Augusztus derekán orkánerejű szél söpört végig a megyén s közel százötven bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez (Kisalföld, 2017. augusztus 12.). A legtöbb meghibásodást Győr és Szombathely térségében jelentették, ahol 64 középfeszültségű vonalat és 31 ezer ügyfelet érintett áramszünet.Egyházi Nikoletta, az E.ON kommunikációs vezetője akkor azt nyilatkozta: a vezetékekre dőlő fák és a leszakadó faágak okozták az áramkimaradásokat, fennakadásokat, ráadásul nagyon sok oszlop is kidőlt. Az E.ON szakemberei teljes erőbedobással dolgoztak a hibák elhárításán, a javításokban segítségükre volt a katasztrófavédelem, ők a kidőlt fákat távolították el a villanyvezetékek és oszlopok közeléből. A rend végül helyreállt. Több hónap telt el az eset óta, a fogyasztók már-már el is felejthették a többnapos áramkimaradást. A csekkek is a szokásos ütemben érkeztek. Szerdán viszont újabb szelvénnyel jelent meg a postás Barbacson, ám ezúttal nem követelés, hanem kifizetés szerepelt rajta. Ötezer forintot kaptak három utca lakói az E.ON-tól.– A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által rendkívülinek minősített időszakon kívül eső, kisfeszültségű hibák elhúzódó javítása kapcsán fizetünk kötbért az érintett ügyfeleknek – utalt az augusztus 8–11. közötti viharos időjárással járó időszakra Kőrösi Gábor, az E.ON szóvivője.

– Ezzel törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget. A kifizetés automatikusan történik, ezzel kapcsolatban az ügyfeleknek nincs teendőjük – mondta a szóvivő. A barbacsi Törökné Gálosi Krisztina tisztán emlékszik a viharra, ők is áram nélkül maradtak: „Napokig nem volt villany az egész utcában – idézte fel. – Aztán az egyik hajnalban állt helyre a szolgáltatás. Emlékszem, mert egyszerre kapcsolt be minden, a lámpák a szobában, jelzett a mikrohullámú sütő és a hűtő is működésbe lépett – utóbbi már csak azért is fontos, mert a kimaradás miatt teljesen leolvadt.A barbacsi család szerencsére nagyobb kár nélkül úszta meg az áramszünetet. „Meglepődtem, mikor ötezer forinttal csengetett a postás. Eddig az E.ON-tól pénzt még nem kaptam, csak adtam, így örültem neki" – mondta Törökné Gálosi Krisztina, aki pozitívan értékelte a szolgáltató ezen lépését.