Fizetésemelés a városházán Csornán - 800 ezer forintot költhet a polgármester havonta

Szokatlan időpontban, délelőtt kilenc órakor kezdődött a csornai képviselő-testület csütörtöki ülése. Egy decemberi testületi döntés szerint a továbbiakban is így lesz. Nagy horderejű témák nem szerepeltek a napirenden, de emelték például a polgármester és az alpolgármester illetményét.Szalainé dr. Németh Annamária jegyző elmondta: egy törvénymódosítás miatt kell ismét tárgyalni a városvezetők fizetéséről. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin illetménye így Major András fizetése bruttó 558.400 forint lett, költségtérítése 83.760 forint.A köztisztviselőknek is kedvezett a testület. Jogszabály-módosítás miatt ugyanis a július elsejei köztisztviselők napja már nem munkaszüneti nap. A törvény azonban lehetőséget ad az önkormányza-oknak arra, hogy saját hatáskörben szabadnapot adjanak a hivatali dolgozóknak július elsején. A csornai képviselők éltek e jogukkal.Jóváhagyták a képviselők a polgármester idei szabadságtervét és elfogadták a Csorna térségi önkormányzatok társulásával kapcsolatos előterjesztéseket is. Utóbbiak a három társulási intézmény átadásáról szóltak. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin egyébként a testületi ülésen is tájékoztatást adott a társulásban kialakult helyzetről.