Fidesz-KDNP csornai frakciója az idei büdzséről

"Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az önkormányzati választások óta eltelt több mint két és fél évbenegyértelművé tette, hogy nem kíván részt venni a város fejlődését szolgáló munkában, hiszen a 2014-es választások óta a város egyetlen költségvetését sem szavazta meg. Most éppen arra hivatkozik, hogy azért nem támogatja a 2017. évi költségvetést, mert nem szerepel benne forrás útépítésre. Szeretnénk megkérdezni tőle, hogy a 2015 és 2016-os év költségvetését - melyek tele voltak útépítésre szánt összeggel – miért nem szavazta meg? Képviselő Úr homlokegyenest ellent mond önmagának, vagy értelmezési nehézségekkel küzd vagy szándékosan szeretné félrevezetni a csornai embereket. Emlékeztetni szeretnénk a szocialistákat arra a tényre, hogy 2014 óta Csornán, a Fidesz-KDNP-s városvezetés 12 utcát újított fel, összesen 105 millió forint értékben és tervezi ezt a jövőben is. Az idei esztendőbe például 20 millió forint került bele a költségvetésbe járdafelújításra és állami pályázatok útján kívánjuk folytatni az útépítéseket is. Véleményünk szerint Csorna Város 2017. évi költségvetése egy biztonságos, stabil működést és fejlesztésekkel teli, ambiciózus jövőképet vázol fel. Üdvözöljük továbbá, hogy a baloldal egyik képviselője másként gondolkodott, mint párttársa és a kormánypárti képviselőkhöz hasonlóan támogatta és megszavazta az idei év költségvetését" - írta a Fidesz-KDNP csornai frakciója.