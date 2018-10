Fenyegette, majd szándékosan elgázolta feleségét egy férfi Csornán, a lányának maradandó károsodása lett

A harmincnyolc éves férfi korábban öt alkalommal volt büntetve: négyszer felesége ellen elkövetett bűncselekmények miatt, egy alkalommal pedig a lánya sérelmére elkövetett maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés bűntette miatt.

Illusztráció

Napi rendszerességgel zaklatta és fenyegette, majd a járdára hajtva elütötte válófélben lévő feleségét Csornán az a férfi, akit a Győri Járási és Nyomozó Ügyészség minősített zaklatással és minősített testi sértés kísérletével vádol - olvasható az ügyészség hétfői közleményében.A konfliktusokkal terhelt családi élet miatt ekkor már külön élő feleségét a vádlott 2017 decemberétől kezdve telefonon – naponta többször – hívogatta, üzengetett neki, és őt élet elleni cselekményekkel rendszeresen fenyegette. A zaklatásnak az vetett véget, hogy a férfi 2018 januárjában büntetés-végrehajtási intézetbe vonult.2018 áprilisának egy éjjelén, hat nappal az utolsó büntetésének kitöltése után a vádlott az utcán, autóban várta a munkából hazafelé tartó feleségét, aki a buszról leszállva – ismerőseivel – gyalogolt a járdán. A férfi a feleségét meglátva az autóval a járdára hajtott és előbb követte, majd elütötte a feleségét. A sértett a gázolástól testszerte zúzódásokat szenvedett el, melyek nyolc napon belül gyógyultak, azonban a cselekmény – nyilvánvalóan - alkalmas volt súlyos sérülések okozására is. Emiatt a testi sértés is súlyosabban minősül.A vádlott korábban letartóztatás, jelenleg távoltartás hatálya alatt áll. Cselekményeiért vele szemben négy és fél év szabadságvesztés is kiszabható.