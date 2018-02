Fényben úszik a templom Mérgesen, a falu állta a beruházást

Akkor a LEADER-programban kapott pályázati támogatást a gyülekezet, így az 1634-es templomon elvégezték a teljes külső javítást. Kijavították a tornyot, a harangtartó széket, a keresztet. Átépítették a tetőzetet, és belül is tatarozták a falakat, cserélték a járólapokat is.Átcsiszolták a padokat, cserélték a nyílászárókat, a világítótesteket. Akkor a pályázati támogatás mellett a környékbeli önkormányzatok, illetve a hívek is segítették az elképzelések valóra váltását. A templom egy ipartörténeti ritkaságot, érdekességet is őriz. Első világháborús emléktábláját ugyanis a híres győri mester, Schima Bandi készítette 1940-ben.

– Falunkat úgy emlegetem és mutatom be vidékről érkező ismerőseimnek, hogy Mérges egy kicsi ékszerdoboz, melyet a Rába szalagjával kötöttek át. Ha ez így van, akkor ebben a dobozban templomunk a gyémánt, amely fényesen ragyog – fogalmazta meg érzéseit Balázs Vince, Mérges polgármestere. – Vigyázunk is rá és gondozzuk, szépítgetjük. Régóta terveztük a világítás kiépítését is, aminek most jött el az ideje. Megérdemli ez a szép épület, hogy este is ragyogás vegye körül. A falunak díszére válik és egyedi hangulatot varázsol a főtérre. A helybelieknek egy újabb vágya vált valóra a fejlesztéssel.