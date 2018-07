Feltérképezték a Keszeg-ér partját

A Keszeg-ér menti rétek kaszálását megnehezíti a talajvíz.

A Kisalföld június 21-i és július 12-i számában is arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a Keszeg-ér partján „elúsznak" az alacsonyan fekvő területek, megnehezítve az ott gazdálkodók munkáját. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (Éduvízig) mindkét helyszínt feltérképezte. Mint megtudtuk, Sobornál a magas vízállás volt a kiváltó oka az elöntésnek. Az elmúlt két hónapban a csatornák vízgyűjtő területeire intenzív záporok formájában sok csapadék hullott. Az elöntött terület nagysága három hektár, rét-legelő és erdő. Ebből gazdasági kár nem keletkezett.A Keszeg-érről beküldött fotóink alapján a vízügy azonosította legelő, szántó, valamint árok művelési ágú védett Natura 2000 terület, mely a Fertő–Hanság Nemzeti Park (FHNP) kezelésében van. Ennek művelhetőségéről külön jogszabályok rendelkeznek.– Információink szerint a területet a nemzeti park bérbe adta, a bérlők azt a szerződésben foglaltaknak megfelelően használják, illetve használhatják. A nemzeti parktól kapott tájékoztatás alapján egyes részeket nem is lehet a védetté nyilvánításuk miatt kaszálni – derült ki az Éduvízig tájékoztatásából. A szintén védett Natura 2000 területként nyilvántartott és a FHNP tulajdonában és kezelésében lévő Barbacsi- tó vízutánpótlását a Barbacsi- csatorna biztosítja. Igazgatóságunk mind a Keszeg-éren, mind a Barbacsi-csatornán az üzemeltetési engedélyben meghatározott üzemvízszintet tartja.Ismételt helyszíni bejárásunk alapján sehol nem tapasztalható a csatornáink mellett kiöntés. A terület nagy részét a bérlők le tudták már korábban kaszálni, nem vizes. Az alacsonyabb részeken talajvíz tapasztalható, mely az elmúlt napok esőzéseinek tudható be. Hasonló problémákról kaptunk jelzést magántulajdonban lévő területekről a Keszeg-ér tóközi szakaszáról, ahol a problémát az alacsonyabb rendű (nem állami) medrek kezelési hiányosságai is tetőzik. A Keszeg-érbe torkolló csatornák tulajdonosainak, illetve kezelőinek feladata torkolati műtárgy építése. Igazgatóságunk vízgazdálkodása a fent nevezett területek víz alá kerülését, azok művelhetőségét nem befolyásolja – olvasható a Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság válaszában.