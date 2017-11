Felszólaló nélkül a helyi adóbevételekről

A városvezetők hétfőn ismertették Kapuvár kasszájának állását.



„Folyószámlahitelhez nem kellett folyamodnunk" – emelte ki Hámori György, majd kitért a költségvetés részletezésére: bevételeik 93,7, míg kiadásaik 36,6 százalékon teljesültek. A különbséget az eredményezi, hogy a több éven átívelő pályázataik előlegei megérkeztek a számlájukra.



Kapuváron helyi teher az iparűzési adó, a magánszemélyek kommunális adója, a telek- és az idegenforgalmi adó. A helyi taksákon kívül a gépjárműadóval és a talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat is a polgármesteri hivatal végzi.



A helyi iparűzési adó az alap 2 százaléka. E mérték a törvényi maximum, s ebből születik a legnagyobb adóbevételük: 1018 adózó november 10-ig 341 millió forintot fizetett be e jogcímen.



„Szeptember végén 117 százalékos volt a teljesítés. Ez azt mutatja, hogy eredményesen gazdálkodnak a kapuvári cégek. A városban jó az adómorál, a kötelezettek határidőre fizetnek" – tette hozzá a polgármester.

A magánszemélyek kommunális adójaként csak a lakáscélú épületek után van fizetési kötelezettség. Ennek mértékét is a törvényi maximumban, 10 ezer forintban határozták meg 4190 lakás után. Az adóztatott ingatlanok száma évek óta közel azonos. Idén sikerült feltárni néhány olyan ingatlant, amely után még soha nem fizettek taksát tulajdonosaik. Ez is bevételnövelő hatású. Telekadót 178-an fizettek 258 parcella után. Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, mely személyenként és vendégéjszakánként 250 forint, ez 13 adóalanyt érint.



Százhússzal emelkedett az adózók és kétszázötvennyolccal a járművek száma a gépjárművek közterheinél.

„Előirányzataink időarányosan jól teljesültek. A város egész évben megfontoltan gazdálkodott, terv szerint használta fel a rendelkezésre álló forrásait" – zárta végül Hámori György.