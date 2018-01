Fehértón kocsmát vett a falu

Az egykori iskola előtt helyezték el Fehértó 1956-os emlékművét. Az épületben a könyvtár működik.

Persze nem fröccsöt mérnek majd az egységben. Átalakítják közösségi térré, egyfajta kultúrteremmé. A munkát elkezdték, a nőnapi rendezvényt március elején már ott szeretnék megtartani. Emellett további fejlesztésekre is készülnek a helyiek.– Az italbolt „fekete foltja" a falu központjának már régóta. Évek óta nem üzemel, úgyhogy a faluképet csak rontja mostani formájában – indokolta döntésüket Tóth Alice polgármester. – Nekünk viszont nincs olyan helyiségünk, ahol községi rendezvényeinket, ünnepségeinket megfelelő körülmények között rendezhetnénk meg. A mostani kultúrház igencsak szűkös. Kézenfekvő lehetőségként kínálkozott, hogy vásároljuk meg a kocsmát és alakítsuk ki a magunk igényei szerint. A tulajdonossal megegyeztünk, a szerződést aláírtuk és már a rendrakást, felújítást is megkezdtük. A nagyobb munkákhoz, mint például a tetőzet rendbetétele, szeretnénk majd pályázati támogatást igénybe venni. Bízom benne, hogy úgy, ahogy a többi, községi tulajdonban lévő ingatlant sikerült felújítani, ezt is sikerül.

A további tervek között Tóth Alice megemlítette, hogy új járdát építenek a Tó és a Szőlő utcákban. A beruházást a tavaly év végén nyert pályázati pénzből állták. 13,2 millió forintot kapott az önkormányzat. „A hatvanas években készült járda például a Tó utcában. Azaz mára csak a maradványai vannak meg, itt az ideje az új építésének" – jegyezte meg a polgármester. Hozzátette: a községháza előtti park rendezésére, térkövezésére is kaptak egymillió forintot. 26 millió forintos pályázatot nyújtottak be piactér kialakítására. A helyét a templom melletti téren jelölték ki, az elképzelések szerint hét pavilont állítanának fel. Onnan nem messze egy kültéri sportparkot is létrehoznának, ugyancsak támogatással.– Idén ennyi lesz, úgy tűnik, a beruházás Fehértón. A vendéglő megvásárlásával a fejlesztési forrásunk megfogyott. Némi tartalékunk még persze van, de azt egyelőre nem akarjuk felhasználni – fogalmazott Tóth Alice.