Fegyverek ropogtak a kapuvári Várárokban - sok-sok fotó

1663-ban Nádasdy Ferenc Gartára telepítette be a vár muskétásait, s az akkori történelmi eseményeknek állít emléket a mostani, háromnapos fesztivál. Közel húsz hagyományőrző csapat képviseltette magát a rendezvényen, köztük két külföldi, egy Lengyel- és egy Csehországból érkező.Harcászati bemutatókkal, zenés, táncos produkciókkal, gyerekprogramokkal várták a szervezők a közönséget. Újdonságként idén borgács mustrát is tartottak. A hadi, tábori ételek készítésében tizenöt főzőcsapat mérte össze a tudását. Az évről-évre bővülő programkínálat csúcspontja a Várárokban zajló csatajelenet volt.A hagyományőrzők ezúttal az 1683-as időszakot rekonstruálták, mikor a Bécs felé nyomuló törökök és tatárok betörtek a Rábaközbe. A Rába-vonal eleste után a törökök pusztítottákKapuvárt és környékét, ám a vár tartotta magát. A harmadik Kapu Vára Fesztivál idén ismét színvonalasra sikeredett.A házigazda Kapuvári Hajdúk és Gartai Muskétások által összeállított programok nem csak szórakoztatták a közönséget, de a történelmünkhöz is közelebb kerülhettek a résztvevők.