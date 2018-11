Fániék már Az István, a királyra készülnek Bősárkányban

Németh Fáni büszkén gondol vissza a nemrég rendezett telt házas önálló estjére.

Németh Fáni kabalaként viseli a minimikrofont a nyakláncán.

Németh Fánit korábban már bemutattuk a Kisalföldben. Közel két éve kezdett közművelődési referensként dolgozni a bősárkányi önkormányzatnál.– A munkámhoz a művelődési ház, a könyvtár és a tájház, valamint az ezek köré szervezett programok tartoznak – kezdte a beszélgetést Németh Fáni, s hozzátette: utóbbi épület felújítás előtt áll, így annak népszerűsítése még várat magára. A színház mellett szerzett művelődésszervezői diplomát. Hét éve él családjával férje szülőfalujában, Bősárkányban.A könyvtár fellendítésétől tartott leginkább, annak ellenére is, hogy édesanyja magyar–könyvtár szakos pedagógus, nyugdíjba vonulásig könyvtáros volt.– A könyvtár számomra a nyugalom szigete. Igyekszem rendezvényeket szervezni, bevonni az iskolásokat és az óvodásokat a programokba, valamint ingyenes könyvvásárokat is szoktunk tartani.– Szinte minden hónapban adódik egy-egy jeles nap, amire felfűzhetek egy-egy eseményt. Ilyen a kultúra, a kézművesek vagy a költészet napja. Jönnek az ötletek, amit próbálok megvalósítani. Ilyen volt a lapunkban is bemutatott „apa-lány tánc", ami akkora sikert aratott, hogy még számomra is döbbenetes volt. Az agrármérnöktől az értékesítőig különböző típusú apukák álltak színpadra, végül egy olyan jó csapat kovácsolódott össze, hogy azóta is ezt emlegetik – folytatta a beszélgetést.Ami jól sikerült, azt a jövőben is igyekeznek elérni vagy túlszárnyalni. Vajon sikerül ez nekik jövőre augusztus 20-án? Egy rendhagyó darabbal készülnek Szent István ünnepére.– Az István, a király rockoperáját adjuk elő. A kották és a szövegkönyv kész, a szereplők nagy része pedig már megvan – beszélt a terveiről, ezzel is közelebb hozva egymáshoz a falubelieket.Németh Fáni újításaként tavaly korcsolyapályát építettek a tűzoltószertár mögé. A kézművesek világnapján a bősárkányiak első ízben mutatták meg saját kezűleg készített alkotásaikat. Kialakult egy helyi színházlátogató közösség, nemrég pedig az Őszi zsongás elnevezésű program hozta össze a családokat. Ezek nem csak egyszeri rendezvények, hagyományteremtő céllal szervezte őket a kultúrreferens, aki a hétvégén önálló estjén maga is színpadra állt.– Nagy áttörés volt, amire büszke vagyok – beszélt a telt házas koncertről, amire nemcsak a helyiek, de a környékbeliek is kíváncsiak voltak. Manapság azonban nehéz kimozdítani, közösségi összejövetelekre biztatni az embereket. Hogy sikerül ez Fáninak?– Ez egy folyamat, nem megy egyik napról a másikra. Amikor elkezdtem dolgozni, adtam magamnak öt évet és megfogadtam, hogy türelmes leszek. A türelem pedig programot és érdeklődő közönséget teremt, úgyhogy érdemes a jövőben is figyelemmel kísérni a bősárkányi hirdetőtáblát.