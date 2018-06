Fagyilkosok: megmérgezték a százéves hársfát Egyeden

Rákli Gyuláné, Hancz Imréné és Mayer Józsefné a falu véleményét tolmácsolták, amikor elítélték az öreg hárs elpusztítását.

A hárs törzsén jól láthatók a fúrt lyukak.

Százéves hárs őrzi az egyediek örök álmát a község temetőjében. A kapu közelében árnyékot ad a kútra vízért járóknak, illatával pedig beteríti a sírkertet. „Ez a fa a falué, az őseink ültették. Előbb itt volt, mint bármelyikünk, de a legtöbb sírnál is idősebb" – vélik a helybeliek. Idén tavasszal viszont a levelei megsárgultak és láthatóan haldoklik az öreg hárs. A pusztulás okának nyomai vannak.Régi egyforintos nagyságú lyukak láthatók körben a fa törzsén, közvetlenül a föld felett. Talán tíz is. Tíz-tizenöt centiméternyi üregeket fúrt valaki a fába. Az is látszik, hogy fúrót, nyilván akkusat használt, aki ezt tette.– Aztán valamilyen vegyszert öntött a lyukakba, a fa pedig nem bír vele, egyre szárad.Három asszony osztotta meg a Kisalfölddel az általános egyedi vélekedést: mindenki felháborodott a faluban, hiszen a hársfa úgy hozzátartozik a temetőhöz, mint a nagykereszt.– Ezt a hársfát az 1902-ben elhunyt Varga János sírja mellé ültette a családja. Ezt a régiektől tudjuk, tehát több mint százéves – mondta Mayer Józsefné. – Eddig senkinek nem volt útjában, most viszont akadék lett. Nemhogy örülne neki mindenki, hogy árnyékot tart a lombjával. Illetve tartott, mert attól félünk, ezt a vegyszeres támadást nem éli túl.Hancz Imréné és Rákli Gyuláné is egyetértenek a véleménnyel.– Ez a fa túlélt eddig mindent, senkinek nem volt joga hozzá, hogy elpusztítsa. Ez nagyon meggondolatlan cselekedet volt, akárki is tette. Az önkormányzatnak a felelőst meg kell keresni – jegyezték meg.A községházán tudnak az ügyről és foglalkoznak is vele. Vadosné Varga Katalin a Kisalföld érdeklődésére elmondta: megbeszélik a dolgot és közösen döntenek arról, mit lehet tenni a hárs megmentése érdekében.Egy kertész szakembernek is vázoltuk az esetet, aki úgy reagált, bármilyen vegyszer alkalmas arra, hogy megölje a fát.A károkozás lényege az, hogy a növényi nedvek mozgásakor friss felületre fecskendezik be a fa számára mérgező anyagot. „Eszmei értékük van az ilyen fáknak és óriási kárt okozott, aki ezt tette az egyedi hárssal"– vélekedett szakértőnk.