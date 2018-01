Évszázadokat őrző sírkövek

˝Ha száz év múlva a leszármazottak végigsétálnak a temetőn, tudják, honnan jöttek˝ – vallja Élő Imre.

Kutatja családja múltját, keresi az ősök nyomát és ahol csak lehet, emléket állít nekik Élő Imre. A Farádon élő nyugdíjas lakóhelye temetőjében is elhelyezte már az emléktáblákat, sőt, nagyanyja hamvait is exhumálta annak idején. Legutóbb a rábatamási temetőben dolgozott.– A múlt emlékeit, elődeink neveit nem magunk miatt kell őriznünk, hanem az utódainkért – vallja Élő Imre. – Honnan tudnák az unokáink, dédunokáink, hogy hívták az ősei- ket, ha mi hagyjuk elveszni még azt is, ami megmaradt az elmúlt évszázadokban, évtizedekben. Én az anyakönyvek, régi iratok segítségével nyomoztam ki a családfát. A felkutatott ősök nevét márványtáblába véstem és a temetőben állítottam fel. Így a család öt-hat generációjának nevei mind olvashatók. Ha mi már nem leszünk, akkor is. Ha száz év múlva a leszármazottaink végigsétálnak a farádi temetőn, tudják majd, honnan jöttek, kik jártak előttük.

Felszedte nagyanyja hamvait

Az 1990-es évek elején új járdát terveztek a farádi temetőben. Éppen Élő Imre nagyanyja fakereszttel jelölt sírján keresztül. A nyugdíjas engedélyt kért a plébánostól, exhumálta a nagymamát és újra eltemette a családi sírban. „Nem engedhettem, hogy megszüntessék a sírt és nagyanyám porai felett járkáljanak a temető látogatói" – jegyezte meg.

Élő Imre szívesen járja a környékbeli falvak sírkertjeit is. Ha ismerős nevekre bukkan, feljegyzi, utánajár. Így történt ez a közelmúltban is Rábatamásiban. Egy kidőlt, de elhanyagoltságában is tekintélyes sírkövön olyan családnevekre talált, melyek szerepeltek korábbi jegyzetei között.– Nagyanyám rokonsága volt a Gál és a Kránitz család. Az ő sírkövükbe botlottam bele. Benőtte a növényzet, a betűk csaknem olvashatatlanok voltak. Gondoltam, az utolsó percben vagyunk és eltűnik ez az emlék is. Kiírogattam a famíliához köthető neveket az anyakönyvekből, megbeszéltem a dolgot a leszármazottakkal és munkához láttam. Kiástam a követ, egyenesbe hoztam, betonoztam. Letisztítottam, a betűket újravéstem, megfestettem. Még egy márványtáblát is készítettem, melyre azoknak a rokonoknak a nevét véstem fel saját kezűleg, akiknek már nincs meg a síremléke vagy esetleg vidéki temetőkben nyugszanak. Úgy érzem, szépen sikerült, megnyugodott a lelkem, hogy sikerült helyrehozni. A szó ugyanis elszáll, az írás azonban megmarad. A sírköveken is, még legalább száz esztendeig. És az úgy helyes, ha nem engedjük feledésbe menni az ősök emlékét – fogalmazta meg gondolatait hobbijával kapcsolatban Élő Imre.