Éttermi menedzser lett Beverly Hillsben a csornai Gulyás Nikolett

Niki még Amerikába költözése kezdetén ismerte meg Serdült Sándort, akivel azóta is jó a kapcsolata. A képen Santa Monica partjain görkorcsolyáznak.

Gulyás Nikolettet mindig is foglalkoztatta a világot látni gondolata. Húszéves volt, mikor először Londonban próbált szerencsét: „Nagyon szeretek utazni, van valamiféle varázsa az ismeretlennek. Egyfajta várakozással tölt el" – kezdte a 33 éves Niki, aki végül négy évet töltött az angol fővárosban. Így később az angol nyelvvel sem volt gondja. Később Budapesten egy nemzetközi magánóvodában tanított, majd nyolc évvel ezelőtt ismét útra kelt. Meg sem állt egészen Amerikáig, Los Angelesig.„Amikor ideköltöztem, nem ismertem itt senkit. Két hétig egy szállodában laktam a város egyik leggyönyörűbb részén. Közben nekikezdtem felfedezni a várost és munka után nézni" – emlékezett vissza a kezdetekre.Los Angelest tartják a világ szórakoztatóipari városának. Vagy, ahogy Niki fogalmaz, „a film és zene fővárosának". A lány jelenleg Santa Monicán lakik és egy Becerly Hills-i étteremben dolgozik, ahol olyan hírességek fordulnak meg, mint Al Pacino, Jason Statham, Lewis Hamilton vagy a Jóbarátok sorozat sztárjai.

„Jó munkám van és jó környezetben dolgozom" – kezdi a vendéglátóhelyről, ahol eleinte a foglalások kezelése, a vendégek fogadása volt a dolga, majd egyre feljebb lépett a ranglétrán. Két év elteltével ő lett az étterem menedzsere.Elmondása szerint Los Angelest az etnikai sokszínűség jellemzi. Elfogadóak és nyitottak az emberek, mégis itt volt számára a legnehezebb a beilleszkedés.„Nehéz volt megszokni a város lüktetését és az itteni kultúrát. Az amerikaiak mások, mint mi" – mondta Niki, aki a közösségi programokat kihasználva próbált minél több ismerősre, barátra szert tenni: „Hét évvel ezelőtt elmentem egy art-show-ra, ahol találkoztam magyarokkal. Közülük többen végül a legjobb barátaim lettek." A sport pedig a másik módja az ismerkedésnek, és emellett még hasznos elfoglaltságot is jelent. Elkezdett dzsiudzsicuzni, amit azóta versenyszerűen űz.„Egyedül a család hiányzik. Sokszor lelkiismeret-furdalásom van, hogy ilyen távol vagyok tőlük" – mondja. Szülei is, öccse is a lelki támaszai, támogatói. Szerettei időnként meglátogatják, legutóbb a testvére volt kint nála, éppen a napokban tért haza.„Mindennap beszélek velük, de persze ez nem ugyanolyan, mintha ott lennék. Soha ne mondd, hogy soha, ezért lehet, egyszer hazaköltözöm, de egyelőre még szeretnék utazni. Hosszú a bakancslistám" – tette végül hozzá Niki.