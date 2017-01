Ételosztással segített az MSZP Csornán a piactéren

"Az Orbán-kormány mindent megtett azért, hogy a kisembereknek rosszabb legyen. Őket bünteti legjobban a magas áfa, nekik kedvezőtlen az egykulcsos adó. Mióta Orbán Viktor kormányon van, 3 millióról 4 millióra nőtt a magyar szegények száma. Másfél millió ember él kevesebb mint havi 55 ezer forintból – ebből nemcsak megélni nem lehet, de téli rezsit fizetni sem. Nincs ez másképp a Rábaközben sem. A Fidesz árt a szegényeknek, az MSZP segít nekik. Karácsonykor adományokat gyűjtöttünk a rászorulóknak. Akkor azt mondtuk, „nem feledjük, hogy a jövőben is szükség lesz a segítségünkre". Segítségre nem csak karácsonykor van szükség. Ezért szerveztük meg szombaton az MSZP országos akciójához kapcsolódva az ételosztást Csornán a piactéren. 100 adag gulyáslevest osztottunk szét az érkezőknek, és azokra is gondoltunk, akik nem tudtak eljönni a piactérre. Nekik házhoz szállítottuk a meleg levest" - írta hétfői közleményében a csornai MSZP rábaközi szervezete.Hozzátették: "Tanulságos és további cselekvésre ösztönző volt ez a délelőtt. Segíteni nem csak adománnyal, ételosztással lehet, hanem jó szóval, figyelemmel, az elkeseredett panasz szavak meghallgatásával is. Sok keserűség és harag halmozódott fel az emberekben. Többen is elmondták, milyen borzasztó, hogy ma Magyarországon a szegénységet kell szégyellni, nem a gátlástalan, törvénytelen meggazdagodást a közpénzből, mindannyiunk közös pénzéből. Aki ott volt, megtapasztalhatta. Segítünk, ránk mindig számíthat" - olvasható a közleményben.