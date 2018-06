Esélyt kapnak a visszatérésre a megváltozott munkaképességűek Kapuváron

Szili Mónika rutinszerűen végzi a feladatát a Kéz-Mű kft.-nél.

A Kapuvár tulajdonolta Kéz-Mű kft. működését az állami támogatáson túl termelési bevételeiből finanszírozza.„A termelési folyamatok megválasztásánál nem a gazdaságosság, piacorientáltság a fő elvárás, hanem hogy illeszkedjen a megváltozott munkaképességű dolgozóink fizikai és szellemi képességeihez" – mondta az ügyvezető. Horváth Judit hozzátette: ehhez igazodva elsősorban a kézi, magas élőmunka-igényű munkák megszerzésére törekednek. A megrendelések lekötötték munkaerő-kapacitásukat. Főként a gyártási selejttermékek bontását, válogatását végzik. Újdonság a mikrogázgenerátoros patronok megsemmisítése.Ezenfelül fokhagymatisztítás és -osztályozás szerepelt még a tevékenységeik között. Ezeket hátrányos helyzetű munkavállalók végzik, egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Együttműködnek egy faipari kft.-vel is. Faházak rögzítéséhez használatos rögzítő- csomagot állítanak össze. Saját termékgyártásuk kizárólag a zászlóvarrásra szűkült.Tavaly is sikeresen zárták a diákmunkaprogramjukat, amelyben 66 tanuló vett részt: „Alighogy meghirdettük, majd negyvenen jelentkeztek" – beszélt az idei, még korántsem végleges diáklétszámukról Horváth Judit.Megtudtuk tőle, hogy korábban a tartósan akadályozott emberek többségét védett formában foglalkoztatták. Mára elsődleges cél a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedés. A kihelyezett három dolgozójukból egyikük esetén volt sikeres a tranzitálás, azaz a hat hónapot meghaladó továbbfoglalkoztatás.A cég iránt nagy érdeklődést mutatnak a nyugdíjasok. „Figyelembe véve az igényeket s a nyugdíjasok teherbírását, kézi, könnyű fizikai, ülőmunkára várjuk a jelentkezésüket. Jelenleg az igénygyűjtés fázisában vagyunk. Tíz-húsz közötti létszámban tudjuk fogadni a nyugdíjas jelentkezőket. Az indulást, ahogy összejön a csoport, de legkésőbb szeptemberre tervezzük. Önálló, a nyugdíjasok által működtetett műhelyt szeretnénk létrehozni rugalmas munkavállalással, egyszerűsített foglalkoztatotti jogviszonyban" – számolt be terveikről az ügyvezető.