Értékeltek a helytörténészek

A helytörténészek tavaly 15 rendezvényt tartottak. Fotó: Endrődy József

Kiderült: a társulat 2011-es megalakulása óta már több mint százan írták alá a belépési nyilatkozatot.Tavaly tizenöt rendezvénye volt a helytörténészeknek, amelyeken összesen mintegy hatszázan vettek részt. Az előadások között régészeti, had-, egyháztörténeti, népzenei és meteorológiai témájú is volt. A leglátogatottabb rendezvények közé tartozott a Halhatatlanok című film bemutatója, Sarkady Sándor előadása és Horváth Győző könyvbemutatója.A kutatók elkezdték a második világháborús légi harcok és az első világháborús emlékművek történetének feldolgozását is.

A Rábaköz-kutatók Napja keretében Rábacsanakra, Rábasebesre és Vágra látogattak és megismerkedtek Cakóháza értékeivel. Megszervezték a Kmety-emléktúrát és a társulat gondozásában látott napvilágot Nagy István kötete a rábaközi emlékművekről. Tavasszal az 1956-os forradalom és szabadságharc jegyében Kiskunmajsára, Hódmezővásárhelyre és Szegedre látogattak.A helytörténészek anyagilag támogatták a Rábacsanakon megkereszteltek anyakönyvének felújítását, régi filmek digitalizálását. A rendszerváltás előtti korszakból megmaradt bősárkányi utcatáblák közül huszonhatot cseréltek ki a helyi önkormányzattal együttműködve.Tóth István csornai kőfaragómesternek köszönhetően megújították a csornai csata névtelen hőseinek emlékművét és Demjén Attila festőművész emléktábláját.A társulat a világhálón is jelen van. Facebook-oldaluk mellett három nyilvános csoportot működtetnek. A Képeken őrzött Rábaköz, a Rábaköz régi térképeken és A régi Rábaköz dokumentumokban nevű oldalakra folyamatosan töltenek fel helytörténeti emlékeket. A szervezet – akárcsak egy éve – idén is kiadta az első világháború emlékére készített falinaptárt.