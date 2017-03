Énekesnő a beledi művelődésszervező

Horváth-Stipkovits Vivien a színpadi fellépések mellett a háttérben tevékenykedve is bizonyít.

Horváth-Stipkovits Vivient már gyermekkorában vonzotta a művészvilág. „Kilencévesen álltam először színpadra" – mondta Vivien. A gimnáziumi években különórákra járt: ahol a furulya-, zongora-, magánének- és a táncórák váltották egymást. Bizonyítván tánctudását duóban Európa-bajnok, csoportjával világbajnoki címet szerzett. „Végül döntenem kellett a tánc és a színiiskola között. Utóbbit választottam" – mondta Vivien. Kommunikáció szakon szerzett diplomát, elvégezte a Bánfalvy Ági Nemzetközi Színészképző iskolát, majd kulturális rendezvényszervező végzettséget szerzett.

„Tudtomon kívül négy éve beneveztek a szüleim a Fásy Szupersztárba" – emlékszik vissza az énekes, aki megnyerte a tehetségkutatót. Ezután fellépések sora következett. Az éneklés máig meghatározza mindennapjait, tavaly decembertől viszont nemcsak a színpadon, hanem művelődésszervezőként a háttérben is tevékenykedik.„Sokan kérdezik, hogy tudom majd összeegyeztetni a munkát a fellépésekkel, de minden csak szervezés kérdése – mondja mosolyogva. – A művelődési ház programjait egy évre előre ismerem, így ehhez igazítom a szerepléseket." Művelődésszervezőként próbál változatos rendezvényeket összeállítani. Leginkább a fiatalok bevonása jelent számára kihívást, de erre is megvannak a tervei: „A jól bevált programok megmaradnak, de igyekszem sok újdonságot is belecsempészni majd a belediek mindennapjaiba."