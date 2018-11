Emlékoszlopot emeltek a cigányzenészeiknek

A Greznár zenekar muzsikált az elhunyt zenészek emlékére. Fotók: Tóth Imre

Henczel Szabolcs szanyi plébános szentelte fel az emlékoszlopot.

Töreki Imre a szanyi cigányzenészek munkáját méltatta.

A szanyi cigányzenészek emlékére 2008-ban avattak kopjafát a templom előtt. A tizedik évfordulón új emlékművet állítottak, mivel a régi tönkrement. A helyi önkormányzat, a szanyi roma nemzetiségi önkormányzat, illetve egy pályázat fedezte a költségeket.Az emlékoszlopra olyan művészek neve került fel többek között, mint a dinasztiaalapító id. Bakos Sándor, a híres prímás id. Csonka Rudolf, vagy Buri Horváth Károly, Csonka Gyula, Nyári Béla, ifj. Bakos Ottó, Sipos Károly. Az égi zenekarhoz idén csatlakozó, 72 évesen elhunyt id. Greznár Zoltán mesterprímás, zenekarvezető emlékét is őrzi a kőoszlop.Henczel Szabolcs szanyi plébános szentelte fel az emlékművet és kérte Isten áldását a cigányzenészekre. A muzsikusok helyét és feladatát a falu múltjában, kulturális életében Töreki Imre, a Bokréta nép-táncegyüttes egykori vezetője ismertette. Kevesen ismerik úgy a szanyi zenészeket, mint ő, hiszen több mint fél évszázadon át dolgozott velük együtt. Mint kifejtette, óriási szerepe van a cigányzenészeknek abban, hogy a község hagyományai fennmaradtak és a Bokrétát kísérve jó hírét vitték a magyar népi kultúrának szerte egész Európában.Németh Gergely polgármester úgy vélekedett, hogy Szany mindennapjai, ünnepei végképp nem képzelhetőek el a cigányzenészek nélkül.– „Öröm vagy bánat ér, / idejön az ember mindig hozzátok" – így mondja a nóta és ez igaz manapság is. A Greznár zenekar méltó követője az ősöknek, a falubeliek büszkék rájuk. Nyomon követjük munkásságukat és az önkormányzat, ahol tudja, segíti is a muzsikusokat. Az életünk része a cigányzene. Ugyanakkor arról sem szabad elfeledkezni, hogy Szany lakosságának húsz százaléka a roma nemzetiséghez tartozik. A gyerekeket, fiatalokat próbáljuk tanulásra ösztönözni, kiváltképp a zenei oktatásra helyezve a hangsúlyt. A felnőtteket pedig arra biztatjuk, hogy vállaljanak munkát és igyekezzenek boldogulni saját erejükből. Munkalehetőség van, hiszen az ipar és a mezőgazdaság is kínál kenyeret Szanyban mindenkinek. Egyre többen élnek a lehetőségekkel, de azért van még tennivaló ezen a téren – fogalmazott befejezésül a Kisalföld érdeklődésére Németh Gergely polgármester.