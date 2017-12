Emelt bérrel toboroznak a beledi vállalatnál

Pinezits Gábor lakatos munkáját az új élhajlító gép nagyban megkönnyíti.

A beledi Wiedenmann kft. Európa egyik legjelentősebb és legnagyobb tradíciókkal rendelkező vállalata a sport- és golfpályaápoló, -gondozó gépek, berendezések fejlesztésében, gyártásában és forgalmazásában.Idén és jövőre közel egymillió eurós beruházást terveznek. A korszerűsítés harmada már megvalósult: „Élhajlító gépet és új hegesztőgépeket vásároltunk, valamint felújítottuk a hegesztőüzemünket" – emelte ki a nagyobb értékű fejlesztéseket a cég vezetője, Pálkövi Tamás. A cég a nemzetközi piacon is megállja a helyét. Termékeiket Németországon túl Svájcba és Ausztriába exportálják, valamint közvetve nyitottak Amerika felé is: „A Wiedenmann kft.-n kívüli megrendelések az összbevétel tíz-tizenkét százalékát teszik ki" – tette hozzá a cégvezető.

„Évek óta egyre nagyobb kihívást jelent számunkra a szakmunkások pótlása és megtartása a csökkenő munkanélküliség, a nyugati határ közelsége és a nagyvárosok elszívó ereje miatt. A szakmunkásaink átlagéletkora folyamatosan nő, ezért a nyugdíjba vonulókat is pótolnunk kell, illetve a bővülő kapacitást is ki kell szolgálnunk. Folyamatos intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy a szakemberhiányra megoldást találjunk. Ennek eszköze a versenyképes fizetés. Az alapbéren kívül különböző ösztönzőket, juttatásokat tervezünk, illetve vezettünk be. A juttatásokon kívül igyekszünk a dolgozók munkahelyi körülményeit is javítani."„Felmérettük a Wiedenmann bérszínvonalát és összehasonlítottuk a nyugat-magyarországi bérekkel. Ennek eredményeképp január elsejétől átlagosan tizenöt százalékkal megemeljük az alapbéreket" – beszélt az előrelépésről Pálkövi Tamás. „Ehhez persze követelmény is párosul. Többet és jobban kell termelni. A jövő év célkitűzése, hogy a teljesítményen és a minőségen tovább javítsunk. Kidolgoztunk egy újfajta prémiumrendszert, amit szintén január elsejétől vezetünk be. Az alapbér emelésén túl így akár tizenöt-húsz százalékos növekmény is elérhető."A cégvezető a további terveket is megosztotta lapunkkal:„Szeretnénk minél több fiatalt foglalkoztatni, ehhez keressük a lehetőséget" – emelte ki Pálkövi Tamás, hisz az országos méretűvé nőtt szakemberhiány náluk is gondot okoz. „Jövőre fejlesztjük a hegesztőüzemet, s bízom benne, hogy a béremelés jó hatással lesz a dolgozók munkájára. A 2018-as év egyben a kihívások éve is lesz" – zárta végül Pálkövi Tamás.