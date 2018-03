Elmulasztotta a bejelentést, hideg maradt a villanykályha a gyórói férfinél

Komán József majd két hétig volt fűtés nélkül a házában, mégsem szólt senkinek és nem kért segítséget.

A gyórói Komán József édesanyja halálát követően örökölte azt a házat, amiben jelenleg is lakik. Az 55 éves férfi energiaszámláit mindig időben befizette. Szerényen él, villannyal fűti otthonát. A csekket viszont rendre az elhunyt édesanyja nevére állították ki, mivel a férfi több évtizeden át elmulasztotta az ügyfélváltozás bejelentését. Szándékosság ebben nem volt, inkább csak az ilyenkor szokásos eljárás ismeretének hiánya. Miután ez kiderült, a tulajdoni viszony átvezetéséhez az áramszolgáltató több alkalommal is hiába küldött bejelentőlapot a férfinak, aki valószínűleg maga sem sejtette, hogy milyen következményekkel járhat, ha nem juttatja azt vissza.Az áramszolgáltató február közepén szerződő fél hiányában – előzetes tájékoztatást követően – kikötötte nála az áramot. Február 16-ot írtunk ekkor, s az áramszolgáltató kikapcsolási moratóriuma január 7-ig szólt, a következő pedig február 26-án kezdődött. József két hétig élt a fűtés nélküli, hideg házban, mégsem szólt senkinek és nem kért segítséget. S hogy miért, arra egy szóban válaszol: „Szégyelltem" – mondta. „Úgy gondoltam, majd egyedül megoldom a helyzetet." De nem ment.Jó szándékú emberek szerencsére bőven akadnak az egyébként kedves, szelíd természetű férfi környezetében. Köztük a ciráki Parrag Attila és családja. Ők nyitottak ajtót a fagyoskodó Józsefre, és jelezték az esetet a polgármesternek. A község vezetője, Zsirai Jenő egy gázkályhát és gázpalackot biztosított számára, valamint értesítette a családsegítőket.Bencsics Ildikó vezető családsegítő elmondása szerint csak a dolgukat tették. „Tartós élelmiszerrel, konzervvel, meleg teával, takaróval tudtunk hirtelen segíteni" – emlékezett vissza. Majd elkezdték az ügyintézést, ám a történetet tovább bonyolítja, hogy időközben Komán József csak haszonélvezője lett az ingatlannak, így az ügyfélváltozás-bejelentő lapot a tulajdonossal kellett aláíratni. A családsegítőkre ebben is számíthatott József. Utánajártak hollétének, és megtalálták a Gyórótól majd 20 kilométerre élő tulajdonost. Végül a megannyi segítő gyors beavatkozásának köszönhetően a férfi otthonában visszakapcsolták az áramot.