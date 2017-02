Együtt olcsóbb az áram is Csornán

Bizalom



4 esetben már sikeres közbeszerzést bonyolított le Csornával az a cég, amelyet most is megbízott a város az ügy lebonyolítására.

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző tájékoztatójában elmondta: a város önkormányzati energiafogyasztóit érdemes közös beszerzésben kezelni, mert így a szolgáltatóknál jobb alkupozícióba kerülnek. Az érdekérvényesítés tovább fokozható, ha más önkormányzatokkal közösen kérnek ajánlatokat. Csorna az elmúlt években egy, a területre szakosodott céggel működött együtt a beszerzésben. A képviselő-testület most is úgy döntött, hogy e társaságot bízza meg az ügyintézéssel a Magyar Energia Beszerzési Közösség néven egyesült településekkel közösen. A 2018. január elseje és 2019. december 31. közti időszak energiabeszerzéséről van szó.Benke Zsolt, a várossal továbbra is együttműködő kft. képviselője elmondta: négy sikeres közbeszerzésen vannak már túl Csornával. A csoportos fellépés előnye, hogy kedvezőbb árat érhetnek el a kereskedőknél. A mostani beszerzési csoport gesztora Mosonmagyaróvár. Valamennyi környékbeli város tagja, néhány kisebb település, illetve Vas megyei önkormányzatok is.– A piaci árak jelenleg emelkednek. Ezért, noha csak év végén jár le a város szerződése, érdemes most elindítani a beszerzési eljárást – fogalmazott Benke Zsolt. – Azaz elébe megyünk annak, hogy csak jóval drágábban lehessen szerződést kötni.Az elmúlt években az önkormányzat több millió forintos megtakarítást ért el azzal, hogy ily módon vásárolta az energiát.