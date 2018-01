Együtt gyalogol Rábapordány

A civil szervezetek is aktívak Rábapordányban. A tűzoltók hagyományőrző disznóölést szerveztek például.

Ismerik egymást, tudnak egymás gondjairól, örömeiről. Gyakran találkoznak ugyanis községi rendezvényeken. A fiatal polgármester, Visy László hozza össze az embereket és építi a közösséget. Újabban például falugyaloglásra hívja az érdeklődőket.– Az igaz, hogy a szervezésből a legnagyobb részt magam vállalom, de természetesen vannak, akik segítenek – mondta a Kisalföld érdeklődésére Visy László. – Egy közösség ugyanis akkor működik igazán jól, ha tagjai aktívan kiveszik részüket munkából és felelősséget vállalnak egy-egy részfeladatért. Szerencsések vagyunk, hiszen Rábapordányban tizenegy aktív civil szervezet van. Velük együtt fogjuk össze a helybelieket. A visszajelzések alapján kijelenthetjük, hogy jó úton haladunk. Persze, van még javítanivaló, de megvalósításra váró ötlet is – teszi hozzá a polgármester.

Rábapordányról tavaly nyáron írtuk meg, hogy rendszeresen tartanak utcabálokat, melyeken egyes településrészek lakói szórakoznak. Az év végén sem maradtak programok nélkül. Ünnepségeket tartottak az adventi vasárnapokon. A tűzoltó-egyesület hagyományőrző disznóölést szervezett, koncertezett náluk a Garabonciás együttes és beindították a mozit.Január 14-én megemlékeznek a Don-kanyar hőseiről, februárban pedig Mackókiállítást rendeznek.– Felnőtteket és gyerekeket egyaránt vártunk a filmvetítésekre. Négy nap alatt ötszáz nézőnk volt. Ezen felbuzdulva indítjuk el a Téli esték meséi sorozatunkat. Ezeken első körben hat diafilmet nézhetnek meg a kicsik. A felolvasást helyi felnőttek vállalták. Tárgyalunk egyébként egy céggel, amelyik mozgó moziként üzemeltetné a nemrégen felújított filmszínházunkat – sorolta a lehetőségeket Visy László.– Esténként sétálok. Hogy ne legyek egyedül, a falu közösségi oldalán közzétettem egy felhívást, hogy társakat várok. Mindennap gyalogolunk hat-nyolc kilométert, legutóbb már több mint húszan csatlakoztak. A polgárőrök vigyázzák a menetet. Beszélgetünk közügyekről, magánügyekről, ráadásul az egészségünkért is sokat teszünk ezáltal – jegyezte meg a községvezető.A közeljövőben a bálokra készülnek a pordányiak. Lesz polgárőr és iskolai, óvodai és nőnapi, de tartanak mulatságot a nótakörösök is. Január 14-én megemlékeznek a Don-kanyar hőseiről, februárban pedig Mackókiállítást rendeznek.– Tavaly már próbálkoztunk, akkor kétszáz mackót állítottunk ki. Idén is várjuk a kiállításra felajánlott macikat, legyen az plüssből, porcelánból, üvegből vagy bármilyen anyagból – tette hozzá Visy László.Elmondta, hogy 980-an élnek Rábapordányban. A közösségi megmozdulásokkal az a célja, hogy valamennyi korosztály számára lehetőséget biztosítson a kikapcsolódásra. „Úgy érzem, ez sikerül is, hiszen a kisgyerektől a legidősebbekig jönnek és együtt vannak. Ezt nagyon jó érzés látni" – véli a polgármester.