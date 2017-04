Egy euróért vették az autójukat

A katasztrófavédelem önkéntes segítéséért kapott miniszteri elismerést a farádi polgármester. Szalai Zoltán évtizedek óta lelkes támogatója faluja tűzoltó-egyesületének. Amíg a szabály nem tiltotta, elnöke is volt a szervezetnek. Sokáig mint a közügyek iránt érdeklődő ember követte nyomon az egyesület munkáját. Nem volt tagja, de szívesen utazott a versenyekre és támogatta a csoport működését. A Kisalföldnek azt mondta, élvezte azt az összetartást, ami jellemezte és jellemzi ma is a farádi tűzoltókat. Örömmel töltötte velük az időt. Örült, ha köztük lehetett és úgy érezte akkoriban is, hogy példát mutatnak ők a közösségnek. Aztán – több mint tíz évvel ezelőtt – az akkori elnök lemondott.



– Telefonon hívtak fel egy este, hogy azonnal menjek a szertárba. Közölték velem, hogy "üresedés van" és azt szeretnék, ha én vinném tovább az egyesületet. Megtisztelő felkérést kaptam, már csak azért is, mert egyöntetű volt – emlékezett Szalai Zoltán. – Komolyan vettük a munkát és hozzáfogtunk a fejlesztéshez. Korábban ugyanis inkább a hagyományőrzés és a versenyeken való részvétel volt a fő feladat. Nem ment persze minden egyszerre, hiába törekedtünk erre. Próbáltuk felszerelni az egyesületet, beszereztük mindazokat az eszközöket, melyekkel egy önkéntes tűzoltóságnak rendelkeznie kell. Azt szerettem volna, ha a tényleges tűzoltó- és katasztrófavédelmi munkából is kivehetik a részüket a fiúk. Apránként lépegettünk előre.



Közben meghallottuk, hogy a beledi egyesület IFA tűzoltókocsija eladó. Nagy szükségünk lett volna rá. Tanakodtunk, mitévők legyünk, hiszen 500 ezer forint volt a kikiáltási ára és nekünk annyi pénzünk nem volt. Aztán valaki felvetette, hogy dobja össze a tagság a pénzt. Hihetetlen ötletnek hangzott, de egy órán belül az asztalon volt a félmillió forint. A srácok hazamentek és ki mennyit tudott, felajánlott. Ki öt-, ki tíz-, ki ötvenezer forintot hozott. Parádés helyzet volt, sosem felejtem el. Sikerült is megvennünk a járművet, és végül a saját pénzre sem volt szükség, mert az önkormányzat kisegítette az egyesületet.



Szalai Zoltán szerint nagy előrelépést és jelentős fejlesztéseket eredményezett, amikor együttműködési megállapodást kötöttek a katasztrófavédelmi igazgatósággal. Azóta számos pályázati támogatást kaptak és szinte minden eszközzel rendelkeznek már. Sőt, egy személyautót is szereztek. – A kapuvári Provertha tulajdonosa Németországból hozott be egy régi, de jó állapotú tűzoltó-személyautót. Megtudtam ezt és megkerestem Szalay urat egyesületünk vételi ajánlatával. Komolyan vette és közölte, eladó a jármű, az ára egy euró. Megegyeztünk, aztán az egy eurót sem kellett kifizetnünk végül, úgy kaptuk meg a kocsit – mesélte el a történetet.



Időközben Szalai Zoltán polgármestere lett Farádnak, néhány évvel később pedig le kellett mondania a tűzoltóelnökségről. Egy rendelet szerint ugyanis a két tisztség összeférhetetlen. Átadta tehát az elnökséget, de azóta is igyekszik ugyanannyi feladatot vállalni, mint korábban. – Szeretem a közösséget, az összetartást, az áldozatot, amit a tagok hoznak. Ide ugyanis tényleg csak azok jönnek, akik képesek és hajlandóak feláldozni a szabadidejüket a köz javára – jegyezte meg. Szalai Zoltánt megkérdeztük, van-e jövője az önkéntes mozgalomnak. „Amíg egy-egy hétköznap délután 30–35 fiatal jön ki a gyakorlatra, nem kell aggódnunk" – reagált.