A szerzőijog-védőknek be nem jelentett, de megtartott zenés rendezvényekről az Artisjus a sajtóból értesül. Így szereztek tudomást a dénesfai falunapról is. Az önkormányzat az alap szerzői jogdíjon felül ezért büntetést is kapott. Amit most mégis elengednek. Nem az a cél, hogy a zeneszolgáltatás visszaszoruljon.