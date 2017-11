Demokráciát tanultak a csornai diákok

A csornai hunyadis diákok pár órára a törvényhozók bőrébe bújtak.

A Parlamentbe kirándultak nemrégiben a csornai Hunyadi János Gimnázium tanulói, ahol az úgynevezett „demokráciajáték" keretében néhány órára törvényhozókká válhattak.Az Országgyűlés Hivatala által szervezett program iskolai felkészüléssel kezdődött. Ennek során a végzős, így jövőre már választójoggal rendelkező diákok megismerkedtek az Országgyűlés működésével osztályfőnökük, Szalay Balázs segítségével. A parlamenti program egy ideális helyzetet modellez, ahol a képviselők konszenzusra törekednek egy-egy vita során. Az ország négy középiskolájából érkező diákok négy fiktív párt képviselői lehettek. Igyekeztek elsajátítani pártjuk gondolkodásmódját.A program során megvitattak egy törvényjavaslatot, jelen esetben a közterületek szabályozása volt napirenden. A hunyadisok az Ősz-ülők Társasága nevű kormánypárt képviselőiként a javaslat elfogadása mellett érveltek. Elsőként általános vitát tartottak plenáris ülés keretében, ezt követően részletes vitát a bizottságokban, ahol szó esett a módosító javaslatokról is. Összeültek, megbeszélték, ki kivel lép koalícióra, kinek a módosító törvényjavaslatát támogatják, érveltek, végül szavaztak.

A demokráciáról alkotott véleményükről és a parlamenti látogatásukról kérdeztük a diákokat.Katona Réka a kulturális bizottság elnökének a szerepét töltötte be a játékban.– Problémamegoldás, szabadság, nincs elnyomás. Pedagógiából ezt tanultuk a „demokrácia, demokratikus" címszó alatt. Gondolni kell az egész országra, az emberekre, a szegényebb rétegekre. Fontos, hogy mindenki egyenlő bánásmódban részesüljön, hisz egyenlő jogokkal rendelkezünk. Mindenkire jusson egy kis idő, figyelem. Számomra ezt jelenti a demokrácia – mondta a diáklány, aki hozzátette: – A játék során bepillantást nyertünk a politikusok és a törvényhozás világába. Nem is sejtettem, hogy ez ennyire összetett folyamat. Kiálltunk a saját véleményünk mellett, megvédtük az álláspontunkat, képesek voltunk a kompromisszumra. Az pedig, hogy mindez a Parlamentben játszódott, csak még többet adott az élményhez.Horváth Dóra a gazdasági bizottság tagjaként lépett fel.– Számomra a demokrácia egyenjogúságot jelent, valamint, hogy a kormány a nép érdekeit képviseli és a nép akarata valósul meg, nyilván bizonyos kritériumok között – kezdte a diáklány, majd kitért a játék során szerzett tapasztalataira is.– A demokráciajáték során nemcsak új embereket ismerhettünk meg, hanem magunkat is kipróbálhattuk egy nem mindennapi szerepben. Rájöttünk, hogy vitába szállni és észérvekkel kiállni a véleményünk mellett nem is olyan egyszerű.