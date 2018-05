Csornai tejüzem: fokozatosan visszaállítják a termelést

Amint arról beszámoltunk, ammóniaszivárgás gyanúja miatt leállt a gyártás a Sole-Mizo zrt. csornai üzemében.A szúrós gáz eredetére is fény derült: a biztonsági szelepnél lévő kipárologtatóban gyűlt össze a kelleténél nagyobb mennyiségben az anyag.Tudvalevő, hogy az ammónia szúrós szagú, légnemű halmazállapotú, maró és mérgező hatású. Főképp élelmiszeripari cégek, nagy üzemek hűtőberendezéseinél használatos. Kis mennyiségben is erőteljes szaghatással jár. Mivel a biztonsági szelepek a csornai telephelyen nem zárt térben, hanem külső helyszínen vannak, ezért annak koncentrációja a lakosságra nem jelentett veszélyt.Hétfőn délután a műszakban lévő mintegy félszáz dolgozó a gyár bejárata előtt várta a fejleményeket. Végül nem folytathatták a munkát. Miután a katasztrófavédők biztonságosnak ítélték a helyzetet, visszatérhettek a holmijukért és hazaengedték őket. Időközben megérkezett a váltás is. A következő műszak este hat órakor kezdődött. Volna. Ám ezúttal csak a kapuig jutottak a dolgozók.Kedden reggel sem volt nagy mozgás a gyár területén. Ezt jelezte az udvaron a katasztrófavédők autója. Kedden délelőtt a megyei katasztrófavédelem szóvivője azt közölte lapunkkal: „A hűtőrendszer technológiai meghibásodása miatt biztonsági okokból szükségessé vált az ammónia átfejtése. A rendszer felülvizsgálatának érdekében a helyi szakemberek, tűzoltói biztosítás mellett egy tartályos gépjárműbe átfejtették az ammóniát" – tudatta Ruskáné Takács Anita.Az eset helyszínétől hétfőn meghúzott 50 méteres védelmi zóna érvényben maradt.„Az üzem továbbra is áll, nincs termelés " – kezdte az igazgató, Mesterházi Imre kedden délelőtt. Ottjártunkkor a szakemberek épp hibafeltárást végeztek. „Ellenőrzik a biztonsági szelepeket, és elvégzik a javítást, illetve cserét." Az kiesésről a cégvezető elmondta: „Naponta 220 ezer liter tejet dolgozunk fel.Az átmeneti időben a szegedi üzembe csoportosítjuk át a fel nem dolgozott alapanyagot. A kiesett időszakra a dolgozók bérét megtérítjük. Az a fő, hogy senkinek nem esett baja. Bízom benne, hogy ma este, éjszaka helyreáll a rend és folytatódhat a gyártás."Míg ki nem derült annak eredete, sorra találgattak a csornaiak, mi lehet a szúrós szag forrása. Hétfőn délután sok eső zúdult a Rábaközre. Volt, aki ezzel hozta párhuzamba, mások egyáltalán nem érezték. Egy középkorú helyi férfi az alábbiakat nyilatkozta a Kisalföldnek: „Nem csak a gyár közvetlen közelében, de a városközpontban is érezni lehetett a szagot. Először azt gondoltam, hogy a hirtelen nagy mennyiségű csapadéktól felteltek a csatornák, és onnan ered az ammóniaszag. Szerencsére rövid ideig tartott a jelenség, és tudomásom szerint nem okozott kárt."Mint megtudtuk, szerdán fokozatosan állítják vissza a termelést, ma már beindult a gyártás, holnaptól pedig teljesen helyreáll a rend a gyárban.

, ahol naponta 220 ezer liter tejet dolgoznak fel. Átmenetileg a szegedi üzem mentesíti őket.A dolgozók bérkiesését kompenzálják, azaz ugyanúgy megkapják a fizetésüket erre a napra is. A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, a biztonsági szelep javításán, cseréjén - jelentette kollégánk a helyszínről.Remélik, hogy még ma helyreállhat a munka az üzemben, de egyelőre biztosat nem lehet tudni.- A hűtőrendszerben bekövetkezett technológiai meghibásodás miatt biztonsági okokból szükségessé vált az ammónia átfejtése. A rendszer felülvizsgálatának érdekében a helyi szakemberek, tűzoltói biztosítás mellett egy tartályos gépjárműbe átfejtették az ammóniát - tájékoztatott Ruskáné Takács Anita, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.- Olvasónk jelezte, kedden reggel 6 óra előtt néhány perccel még mindig több tucat ember állt a csornai gyár kapujában. A tartálykocsik is a gyár előtti pakolóban illetve a 85-ös főút szélén parkoltak. Egy tűzoltóautó a gyár területén állt.

Nagyjából harminc ember várakozott a csornai Sole-Mizo zrt kapujában hétfő délután. Normál esetben hat órakor kezdték volna meg a műszakot, ám egy nem várt esemény miatt borult a szokásos munkarend. Szúrós ammóniaszag lehettek figyelmesek az üzem környékén élők, s a szakemberek csakhamar kiderítették annak eredetét. Ruskáné Takács Anita, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője lapunknak elmondta:„A biztonsági szelepnél egy kipárologtatóba csepeg az anyag. Itt gyűlhetett össze olyan mennyiségben, hogy érezhető volt az ammónia jellegzetes szaga." Az ammónia mérgező hatású anyagnak minősül, kis mennyiségben is erőteljes szaghatással jár. A biztonsági szelep a gyár terültén, de külső helyszínen van, így nem a zárt térben szembesültek vele a dolgozók. „Ez a koncentráció nem jutott ki olyan mennyiségben, hogy az a lakosságra veszélyt jelentett volna." – emelte ki megnyugtatásul a szóvivő.A katasztrófavédők intézkedéséről megtudtuk, hogy az úgynevezett vízgőz lecsapolással igyekeztek megszüntetni a problémát. A biztonság kedvéért kiürítették a gyár területét. Az eset helyszínétől számított 50 méteres zónán kívül várakoztak az épp műszakban lévők, mintegy félszázan. Miután a szakemberek biztonságosnak ítélték a helyzetet, visszatérhettek a holmijukért, és hazaengedték őket. A gyárban egyébként összesen kétszázhúszan dolgoznak.A csornai tejüzem élén álló Mesterházi Imre készséggel nyilatkozott a Kisalföldnek: „Igyekszünk mindenben együttműködni a katasztrófavédőkkel." – hangsúlyozta az igazgató, majd elmondta - „Az a legfontosabb, hogy személyi sérülés nem történt. A szakértői vizsgálat eredményének ismeretében tudjuk majd meg, mi a következő lépés." – zárta végül Mesterházi Imre.