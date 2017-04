Csornai napelemgyár: akkor kapnak pénzt, ha teljesítették a feltételeket

2011. július 19-én jelent meg a sajtóban, hogy az EcoSolifer AG, egy 50 millió eurós beruházás keretében napelemgyárat létesít Csornán. Akkor még úgy tudtuk, hogy már 2012 nyarán 16 0 foglalkoztatottal és évi 50 milliós eurós árbevétellel fog dübörögni az üzem.



Becsey Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, 935 millió forintos állami támogatást lebegtetett be. Áder János pedig olyan 21. századi technológiával működő üzemet vizionált, ami még nincs Magyarországon. Áder 2014 szeptemberében tette le az alapkövet, ami már elev e komoly csuszás, az ígért 2012-es induláshoz képest . Végül 2016 május 6-án értesülhettünk arról, hogy maga az épület elkészült.



„Átadás-átvétel megkezdődött", „30 munkatárs betanítása megkezdődött", „2-3 hónap és a gépek is telepítve lesznek", ,jelentős piaci emelkedés várható", ezek és ehhez hasonló bizakodó kijelentések hangoztak el. És mi van most? A korábban felvett alkalmazottak elküldve, az Eximbankos és egyéb állami forrásokról titkolódznak

Milyen garanciákkal adták oda az állami támogatást?

Milyen garanciákkal adták oda az Új Széchenyi Terves támogatást?

Milyen feltételekkel adták oda az Eximbankos hitelt?

Ki lesz a felelős, ha elúszik 10 milliárd forint közpénz?

Igazak-e azok a hírek, hogy környékbeli kormánypárti politikusok is hasznot húzhattak az elbukott napelemgyárból?

Elindulhat-e az üzem valaha?

- írta Magyar Zoltán, aki arról érdeklődött:

A nemzetgazdasági tárca döntése alapján a beruházás 2 milliárd forint uniós pályázati forráshoz jutott. A kormány továbbá úgy döntött, hogy egyedi kormánydöntésen alapuló beruházási támogatásban részesíti a csornai napelemgyár építését 1 milliárd forint összegben.



A támogatási szerződés aláírására 2014 júniusában került sor. A támogató a szerződésben szigorú feltételeket szabott, amit az adófizetői pénzekkel való felelős gazdálkodás jegyében tett. A támogatási összeg kifizetésére akkor kerül sor, ha a szerződésben rögzített minden feltétel teljesülni fog.



A támogatási összeg kifizetésére a mai napig nem került sor.



Az Eximbank minden hitelkihelyezésnél a törvényi előírásokat, a magyar nemzetgazdaság érdekeit, magyar munkahelyek megtartását, létrehozását tartja szem előtt. A megnevezet t hitelügyletnél az Eximbank a törvényi feltételeket betartotta, a vállalásait teljesítette . Az Eximbank továbbra is a projekt befejezésében érdekelt, de ez kizárólag bankszerű módon elfogadható

- ismertette Szijjártó Péter.