Remete László és a Greznár zenekar nyár végéig várja a cigányzene kedvelőit a csornai vállalkozó vendéglőjében.

Csornai zenekarok



A II. világháború előtt négy állandó cigányzenekar volt Csornán. A nagy zenekar Farkas Gézáé volt az Erzsébet kávéházban. Lázár Misi a Koronában játszott, Rezes Farkas Mihály pedig az egykori Csiszár vendéglőben, a Bakonyi-féle banda a Krausz kávéházban húzta. Lehetett azonban alkalomszerűen cigányzenére mulatni a Rasztovits és az Orbán vendéglőben és a vasúti restiben is. 1948-ban érkezett Csornára a híres cigányprímás, Tatatóvárosi Cserfői Kopri Csecse Ödön és a Koronában muzsikált művészi szinten. Az 1970-es években már csak a Korona és a Zöldfa volt cigányzenés. Az utolsó prímás a városban Horváth Rudolf. A hegedűk a vendéglőkben az 1980-as években némultak el.

Cigányzenét „nyert" pályázaton az egyik csornai vendéglős. Remete László éttermében három hónapon keresztül a szanyi Greznár zenekar muzsikál. A vállalkozó önként vállalt küldetését teljesíti. Fejébe vette ugyanis, hogy a műfajtól elszokott közönséggel ismét megszeretteti a nótát, a cigányzenét. Úgy tapasztalja, van rá igény és örül neki, hogy már a fiatal korosztály is tanul mulatni. A Muzsikáló Magyarország 2018 pályázatán országosan 25 budapesti és 50 vidéki éttermet támogatnak. A cél a cigányzene népszerűsítése. Megyénkben a csornai vendéglő az egyetlen, amelyik élhet a lehetőséggel. A kezdeményezés amúgy is a „profiljába vág". A csornai vendéglátós ugyanis évek óta szervez élő zenés nótaesteket. Sőt, néhány éve ő maga is rendszeresen lép színpadra a szanyi Greznár Zoltánnal és cigányzenekarával.– Tavaly csupán budapesti éttermek kaphattak támogatást, amit sajnáltam, hiszen vidéken is szeretnek szórakozni az emberek. Nagyon megörültem hát, amikor idén már mi is benyújthattuk a pályázatot. Három hónapon át biztosítja a program, hogy cigányzene szólhat nálunk, hétköznapokon és hétvégén egyaránt – fogalmazott Remete László. Hozzátette: nagyon fontosnak tartja, hogy rendszeresen szólhat cigányzene egy csornai étteremben, hiszen erre legutóbb csak az 1980-as években volt példa. Korábban több helyi vendéglőnek is volt saját zenekara.– Forgalomnövekedést is vár egy vállalkozó, amikor próbál újítani. De ennél sokkal fontosabb, hogy hazánk nemzeti kincsét, a cigányzenét éltetjük és megismertetjük azokkal is, akik élőben még nem hallottak ilyen muzsikát. Egyre többen kíváncsiak egyébként a műfajra. Fellépéseinken, illetve a saját nótaestjeinken is úgy látom, hogy egyre több a fiatal. A közönség fele a harmincas, negyvenes korosztályból kerül ki és ez bizakodásra ad okot. A magyar nóta, a cigányzene összehozza az embereket, erősíti a közösséget és erre mostanában nagy szükségünk van – fejtette ki Remete László.