Castrumos Ovikaratésok Budapesten harcoltak

Csipeszharcban mérték össze tudásukat a legfiatalabbak. Így a reakciót, pontosságot, gyorsaságot és a koordinációt igénylő versenyben már a legfiatalabb Castrumosok is jeleskedtek. A Castrum Ovikaratésai Hadarics Ferdinánd, Serfőző Lia ésSzántó Ádám aranyérmet, Németh Zalán, Kiss-Mihály Bálint pedig bronzérmet szereztek.



A nagyobbak már éles küzdelemben mérték össze tudásukat, és sokszor az olimpiai játékokon zajló szurkolással vetekedett a hangulat. Az első versenyes Bacsó Márton, és ifjúsági korcsoportos klubtársa Csonka Lili óriásit küzdöttek. Csak hajszál választotta el őket a dobogó legfelső fokától.



Aranyérmesek: Németh Virág, Szücs Hanna, Nyikos Eszter, Fandák Ajándék

Ezüstérmesek: Kovács Kitti, Bacsó Márton és Csonka Lili (utóbbi versenyző a különdíjat is kiérdemelte teljesítményéért)

Bronzérmesek: Serfőző Hanga, Serfőző Zalán, Németh János és Bertha Lili



"Nagyon dinamikusan harcoltak legfiatalabbjaink, elszántan gyűjtötték a csipeszeket ellenfeleikről, melynek a szépen csillogó érmek lettek az eredményei. Az utánpótlás versenyzők is bizonyították felkészültségüket. Az őküzdelmeik során nem inkább a helyezést tartottam fontosnak, hanem inkább a taktikai, technikai megoldásokra voltam kíváncsi. Nem okoztak csalódást számomra, és büszke vagyok rájuk, hogy mindannyian a Castrum SC Kapuvár ügyes versenyzői" – értékelte Sensei Pantelics Péter edző, a hétvégi versenyt.