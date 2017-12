Casco: Cinikusnak tűnő javaslat?

Fotó: Molnár István

Az elmúlt hetekben több olyan baleset is történt a Rábaközben, amelyek egyik részese vadállat volt. Az esetekről közöltük a vadászok véleményét, illetve egy közlekedési szakértő is kifejtette álláspontját. A vadbalesetek szinte elkerülhetetlenek, állítja Papp Imre is, a közlekedési felügyelet nyugdíjas munkatársa, műszaki ellenőr.

Úgy véli, a régi gyakorlatot kellene újra életbe léptetni: a vadakra kell biztosítást kötni. Papp Imre azt tanácsolja, hogy a vitás ügyet vigye perre a pórul járt autós. – A vadászatról és a vadgazdálkodásról szóló törvény rögzíti, hogy mi a teendő két veszélyes üzem, vad és autós találkozásánál, azaz a vadbalesetnél. Felelőtlen kijelentésnek tartom, hogy nem szabad pánikba esni és a kormányt elrántani. Ilyenkor ugyanis nincs idő mérlegelni. Cinikusnak tűnik az a javaslat is, hogy az autós ne sajnálja a pénzt a casco biztosításra.A vadásztársaságoknak nem lenne szabad sajnálniuk a pénzt a vadakra kötött biztosításra. Az autó tulajdonosa kötelezett felelősségbiztosítás megkötésére, ugyanakkor a vadásztársaságot nem kötelezik arra, hogy biztosítást kössön a vadakra, amelyek komoly anyagi káros, személyi sérüléses, netán halálos kimenetelű balesetet okozhatnak – fogalmazott.Papp Imre azt tapasztalja, hogy az autósok nem is tudják, mi a teendő, ha vadbaleset szenvedő alanyai. Ő azt javasolja, hogy azonnal rendőrt kell hívni és értesíteni az illetékes vadásztársaság hivatásos vadászát.– A rendőri helyszínelés hivatott eldönteni a felelősség tényét – tette hozzá. – Mintegy tíz évvel ezelőtt kivédhetetlen vadbalesetet szenvedtem. Szerencsém volt, „csak" anyagi kár keletkezett, több mint félmilliós. Felróható felelősség nem terhelt, ennek ellenére peren kívüli megállapodást javasoltam a társaságnak, hogy legalább a károm felét térítse meg. Nagyon durván elutasítottak. Ezután felperesként bíróságra mentem az illetékes vadásztársaság ellen. Másfél év után több mint ötvenszázalékos pernyereséggel zártam az ügyet. Nem fellebbeztem, mert a bírósági folyamat lassúsága, az elhúzódó tárgyalások, sok fölöslegesen eltöltött idő idegtépő folyamat. Mégis elértem valamit, ami megdöntött egy beidegződést. Azt, hogy az autós tehet bármit, sosem lesz igaza a vadászokkal szemben. Az esetem után több vadkárt szenvedett autós ment bíróságra. Voltak, akik teljes nyereséggel zárták az ügyet.