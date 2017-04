Busz és két autó ütközött a 85-ösön, Kónynál - súlyos sérült - fotók

A Petz-kórházba szállított beteg állapotáról prof. Oláh Attila orvos igazgató érdeklődésünkre elmondta, az elszenvedett sorozat bordatörés miatt légmell is alakult a sofőrnél, a mellkasát ezért be kellett csövezni. Állapota súlyos, de nincs közvetlen életveszélyben.Már a roncsokat szállítják el, a rendőrségi helyszínelés megtörténtjelentette olvasónk, Csoma Bence, aki további fotókat is küldött a baleset helyszínéről:- A buszon negyvenkilencen utaztak, közülük senki nem sérült meg. Az utasok egy szerződéses járattal indultak győri munkahelyükre. A balesetet követően útjukat az utánuk érkező, szintén szerződéses autóbuszokkal folytatták.Az egyik személyautó vezetőjét súlyos, de nem életveszélyes sérülésekkel szállították a győri kórházba. A balesetben érintett harmadik gépjármű sofőrjének nem esett bántódása. A műszaki mentést katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával a csornai hivatásos tűzoltók végezték. A 85-ös főút érintett szakaszát a mentés idejére lezárták.- Az első hírek szerint a személyautó vezetője megsérült, a buszban utazóknak nem esett bántódásuk. A balesetben érintett egy harmadik gépjármű is, amely az út másik oldalán állt, abban sem sérült meg senki.A műszaki mentést katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával a csornai hivatásos tűzoltók végezték. A 85-ös főút érintett szakaszát lezárták, a forgalmat elterelik -a katasztrófavédelem.